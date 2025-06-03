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Путін може піти війною на Європу: Бондарєв озвучив імовірний сценарій

Анна Ярославська
3 червня 2025, 10:57
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Головна зброя Путіна - це не армія, а страх, який він сіє в умах і серцях західних політиків.
Путін, країни Балтії, армія рф
Якщо Путін "відсуне НАТО" в Україні, то зможе піти проти Європи / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот, ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • Путін може спробувати змістити акцент з України
  • Якщо Кремль нав'яже бажаний варіант миру, то зможе піти проти Європи

Дії Кремля передбачити складно, але не можна виключати, що російський диктатор Володимир Путін може переключити увагу з України і почати агресію проти країн НАТО. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив колишній російський дипломат, єдиний співробітник російського зовнішньополітичного відомства, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв.

"Російське керівництво в цьому плані не найпередбачуваніше, і я б не виключав можливості того, що, якщо Путін відчує, що просуватися в Україні стає дедалі складніше, він може спробувати змістити акценти", - сказав Бондарєв.

Він зазначив, що просування даються російській армії величезною ціною. Не виключено, що потік мобілізованих, за рахунок якого компенсуються втрати, почне поступово скорочуватися - як фізично, так і політично.

"У такій ситуації Путін може спробувати завдати удару в іншому напрямку - наприклад, почати погрожувати вторгненням країнам Балтії або Фінляндії, щоб відвернути увагу Заходу. Тоді він може розраховувати на те, що Захід скаже: "Гаразд, Україна вже не важлива, ви якось там самі розбирайтеся, у нас є важливіший пріоритет". Такий розвиток подій можливий", - сказав Бондарєв.

Утім, він не вважає таку ймовірність дуже високою, "але якісь думки з цього приводу в Москві можуть роїтися".

Бондарєв вважає, що більш логічний і природний шлях для Путіна - "перемогти" в Україні. Наприклад, нав'язати бажаний варіант миру, насамперед США.

"Тоді він може піти проти Європи - йому може здатися, що він уже "відсунув НАТО" в Україні, але НАТО ще лишилося і десь навіть межує з Росією, а тому потрібно рухатися далі. Країни НАТО показали, що вони не здатні захистити свої інтереси в Україні, тобто забезпечити безпеку на своїх кордонах. Отже, вони слабкі, і їх потрібно "пресувати" далі", - сказав він.

На думку Бондарєва, Путін розраховує на те, що НАТО побоїться діяти у відповідь на російську агресію і просто розвалиться.

"Усі зрозуміють, що Альянс не готовий захищати своїх членів, і тоді всі європейські країни опиняться сам на сам із Путіним. Це буде вже зовсім інший геополітичний ландшафт, де європейським країнам доведеться вести переговори з Росією на її умовах. Такий сценарій цілком імовірний як продовження української війни, якщо Путін "підімне" Україну", - пояснив він.

Невідомо, чи здатен Путін розіграти такі сценарії одночасно.

"Але ми-то знаємо, що головна зброя Путіна - це не армія, а страх, який він сіє в умах і серцях західних політиків. І він буде продовжувати його використовувати", - резюмував Бондарєв.

Дивіться відео - Інтерв'ю Бориса Бондарєва Главреду:

Війна Росії і НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський заявив, що країна-агресор РФ не налаштована на мир, навпаки, вона готується до нових наступів, тисне на дипломатичному фронті, нарощує військові угруповання. Економіка Росії перебуває в дуже важкому стані, але для фінального ривка Кремль ще може сконцентрувати ресурси.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що країна-агресор РФ дійсно має можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно.

Путін може намагатися перевірити НАТО "на слабо" і піти в наступ на Естонію або Латвію, вважає політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

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Хто такий Борис Бондарєв

Борис Анатолійович Бондарєв - колишній російський дипломат, який у травні 2022 року публічно подав у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну. Він став першим і єдиним на той момент співробітником Міністерства закордонних справ Росії, який зважився на такий крок.

23 травня 2022 року Бондарєв оголосив про звільнення з дипломатичної служби, назвавши війну проти України "агресивною" і "злочином не тільки проти українського народу, а й проти народу Росії". Він зазначив, що російська дипломатія перетворилася на інструмент пропаганди і розпалювання війни, а не на засіб мирного врегулювання конфліктів".

Після відставки з посади радника в Постійному представництві Росії при ООН у Женеві, Бондарєв залишився у Швейцарії, де продовжує виступати з критикою російської зовнішньої політики і закликає до рішучіших дій міжнародного співтовариства у відповідь на агресію Росії.

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