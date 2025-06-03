Прямісінько по центру міста: росіяни завдали удару по Сумах

Основне:
- Росіяни вдарили по Сумах
- Внаслідок ворожого удару є постраждалі та загиблі
У вівторок, 3 червня, російські окупанти завдали удару по місту Суми. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
"Попередньо, є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюється", - йдеться в повідомленні.відео дня
В.о. мера Артем Кобзар оприлюднив фото наслідків ворожого удару та повідомив, що, на жаль, загинула одна людина, є постраждалі.
"На місці події працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості потерпілих уточнюється", - додав Кобзар.
У Сумські ОВА згодом оновили інформацію щодо ворожого удару. Повідомляється, що є багато поранених. Людей доставляють до медичних закладів обласного центру.
Крім того, у Сумській міській раді повідомили, що з 11:00 у школі №10 розпочне роботу штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Станом на 10:23, близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Сумах. Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані. Ще двоє людей загинули.
"Попередньо, в обласному центрі сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з РСЗВ дальної дії. Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки", - розповіли в Сумській ОВА.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 3 червня, російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. У результаті атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус уточнив, що зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки та будинків у приватному секторі. Крім того, ворог влучив у промислове підприємство.
Цієї ж ночі окупанти атакували Одесу ударними дронами. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень. У пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару по місту постраждали 4 людини. Крім того, за різними адресами спалахнули пожежі.
Також вранці 3 червня в Києві оголосили повітряну тривогу. Мешканців міста закликали не ігнорувати небезпеку. Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку столиці. За даними моніторингових каналів, у небі - Міг-31К ВПС РФ. Окрім цього, під час повітряної тривоги, вибухи пролунали в Миколаєві.
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Хто такий Артем Кобзар?
Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум.
У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.
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