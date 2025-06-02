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Під атакою РФ були важливі об'єкти: Зеленський попередив про серйозну проблему

Ангеліна Підвисоцька
2 червня 2025, 23:48
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Через російські атаки в Україні може виникнути дефіцит газу.
Під атакою РФ були важливі об'єкти: Зеленський попередив про серйозну проблему
В Україні може бути дефіцит газу / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, wikipedia.org

Про що говорить Зеленський:

  • РФ атакувала об'єкти газової інфраструктури України
  • Через масовані атаки може виникнути дефіцит газу

Російські окупанти атакували українські об'єкти газової інфраструктури. Через це можуть виникнути серйозні проблеми. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Через масовані атаки може виникнути дефіцит газу.

відео дня

"У результаті масованих російських атак на нашу газову інфраструктуру у нас може бути дефіцит газу. Половину ми знайшли, не вистачає ще на 1 млрд євро", - сказав Зеленський.

Президент також акцентував на тому, що він може домовитися про закупівлі газу з прем'єром Норвегії.

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Володимир Зеленський
Зеленський розповів про дефіцит газу / фото: скріншот

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

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