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Дочка Джолі та Пітта взяла собі нове ім'я

Олена Кюпелі
3 червня 2025, 12:25оновлено 3 червня, 13:30
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Знаменита дівчинка з'явилася на публічному заході зі своєю зірковою мамою.
Дочка Джолі та Пітта взяла собі нове ім'я
Донька Анджеліна Джолі стає публічною/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Чому дочка Джолі вирішила змінити ім'я
  • До якого заходу була приурочена подія в житті дівчинки

19-річна дочка Бреда Пітта й Анджеліни Джолі з'явилася на презентації капсульної колекції Ізабель Марант з Net-A-Porter у четвер у Лос-Анджелесі - і вона взяла собі нове ім'я з цієї нагоди.

Як пише Page Six, Шайло була вказана як хореограф оригінального танцювального номера на заході - але її було вказано як "Ши Джолі", прізвисько, яке віддає данину поваги її знаменитій матері, одночасно скорочуючи її офіційне ім'я.

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Дочка Джолі та Пітта стає точною копією свого батька
Дочка Джолі та Пітта стає точною копією свого батька / Скриншот YouTube

У танці брали участь танцюристи Тако Сузукі і Кеоні Роуз, а супроводжувався він виступом співачки Луелли "Naïve".

Захід, описаний як "інтимна вечеря на заході сонця", відбувся в будинку Олівера Шиндлера. На вечірці були присутні такі зірки, як Мілла Йовович, Елісон Брі, Дженьюарі Джонс, Рейчел Білсон та інші.

Шайло, яку часто можна побачити такою, що прямує на уроки танців у Лос-Анджелесі, як відомо, попросила відмовитися від прізвища батька на свій 18-й день народження в травні 2024 року - зміну, яку було офіційно оформлено в серпні.

Анджеліна Джолі з дітьми
Анджеліна Джолі з дітьми / ua.depositphotos.com

Після того, як суддя підписав рішення, Шайло Нувель Джолі-Пітт юридично стала Шайло Нувель Джолі.

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Як раніше повідомляв Главред, 21-річний Пакс знову опинився учасником ДТП. Він катався Голлівудом на електровелосипеді. Він не тримався руками за кермо, внаслідок чого влетів у бік припаркованого автомобіля з пасажирами.

Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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Хто така Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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