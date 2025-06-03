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Ворог вкотре вдарив по Одесі дронами: зʼявилися фото наслідків атаки РФ

Маріна Фурман
3 червня 2025, 08:16
519
Внаслідок російського удару в місті спалахнули пожежі.
удар по Одессе
В Одесі після удару РФ спалахнули пожежі / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Труханов

Основне:

  • Росіяни запустили по Одесі дрони
  • Внаслідок ворожої атаки 4 людей постраждали

У ніч на 3 червня російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов у своєму Telegram.

Глава міста також показав наслідки російського обстрілу.

відео дня

"Чергова нічна російська атака. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки", - написав Труханов.

Він уточнив, що на місці події працює оперативний штаб. Зокрема, найближчим часом буде організовано консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету, а також компенсації за програмою єВідновлення.

"Комунальні служби розпочнуть відновлювальні роботи та прибирання", - додав він.

Пізніше у пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару по місту постраждали 4 людини. Крім того, за різними адресами спалахнули пожежі.

"Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки", - написали рятувальники.

  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов
  • Атака дронів по Одесі 3 червня
    Атака дронів по Одесі 3 червня фото: ДСНС, Труханов

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 3 червня, російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. У результаті атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус уточнив, що зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки та будинків у приватному секторі. Крім того, ворог влучив у промислове підприємство.

Нагадаємо, рано-вранці в понеділок, 2 червня, у Харкові прогриміли вибухи. Місто було під атакою ворожих БПЛА і балістики. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, пошкоджено складську будівлю.

У ніч на суботу, 31 травня, атакували низку українських областей. У Запорізькій області в прифронтовому селі Долинка Пологівського району внаслідок удару керованої авіаційної бомби загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець поранений. Також вночі окупанти завдали удару по Сумській області. Щонайменше одна людина постраждала.

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Що таке ДСНС?

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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