Ворог вкотре вдарив по Одесі дронами: зʼявилися фото наслідків атаки РФ

Основне:
- Росіяни запустили по Одесі дрони
- Внаслідок ворожої атаки 4 людей постраждали
У ніч на 3 червня російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. Через ворожу атаку в місті виникло багато пошкоджень. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов у своєму Telegram.
Глава міста також показав наслідки російського обстрілу.
"Чергова нічна російська атака. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автівки", - написав Труханов.
Він уточнив, що на місці події працює оперативний штаб. Зокрема, найближчим часом буде організовано консультації щодо отримання допомоги з міського бюджету, а також компенсації за програмою єВідновлення.
"Комунальні служби розпочнуть відновлювальні роботи та прибирання", - додав він.
Пізніше у пресслужбі ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару по місту постраждали 4 людини. Крім того, за різними адресами спалахнули пожежі.
"Наймасштабніша була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Також в приватному секторі згоріли 2 автівки, постраждали гаражі та будинки", - написали рятувальники.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 3 червня, російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. У результаті атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус уточнив, що зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки та будинків у приватному секторі. Крім того, ворог влучив у промислове підприємство.
Нагадаємо, рано-вранці в понеділок, 2 червня, у Харкові прогриміли вибухи. Місто було під атакою ворожих БПЛА і балістики. Зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, пошкоджено складську будівлю.
У ніч на суботу, 31 травня, атакували низку українських областей. У Запорізькій області в прифронтовому селі Долинка Пологівського району внаслідок удару керованої авіаційної бомби загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець поранений. Також вночі окупанти завдали удару по Сумській області. Щонайменше одна людина постраждала.
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