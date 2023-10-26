У Києві таксист 'викинув' пасажирок через претензії до російської мови

Мовний омбудсмен готує звернення в поліцію і компанію Bolt для притягнення водія до відповідальності.

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Таксист відмовився перевозити двох жінок після того, як ті зажадали від нього перейти на українську / Колаж Главреда. Фото: скріншоти, УНІАН

У Києві спалахнув новий мовний скандал за участю таксиста від мережі Bolt. Пасажири закликали його перейти на державну мову, але той відмовився - зупинив машину і буквально виставив жінок на вулицю з їхніми сумками.

На опубліковане в мережі відео потрапила тільки частина розмови - вже коли водій зупинив свій автомобіль і попросив жінок "на вихід".

Претензії стосувалися мови спілкування - жінки вимагали від таксиста перейти на державну (українську) мову, як це передбачено законом.

відео дня

"Чому ви не хочете спілкуватися державною мовою?" - поцікавилася одна з пасажирок.

На що водій обізвав жінок "хворими людьми".

"Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою?" - поставила ще одне питання та ж жінка.

Однак водій ще раз назвав клієнток "хворими" і почав виставляти їхній багаж на бордюр.

Від іншої пасажирки таксист на підвищеному тоні зажадав вийти з машини, оскільки транспорт - "його власність". На що жінки справедливо зауважили, що водій наразі на роботі у Bolt.

Таксист проганяє киянок після зауваження щодо української - дивіться відео:

На скандал відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема, до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності", - сказав Тарас Кремінь.

Реакція Bolt

Компанія відреагувала на інцидент. У заяві 26 жовтня Bolt назвала дії водія "неприпустими". Порушника відсторонили від користування сервісом "назавжди".

"Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їх офіційним запитом", - вказується у заяві прес-служби компанії.

Bolt стверджує, що регулярно нагадує своїм водіям утримуватися від ввімкнення російської музики і спілкуватися з клієнтами українською мовою.

Раніше Главред писав про мовний скандал в Одесі. В одній з місцевих пекарень відмовилися обслуговувати відвідувачку українською мовою. Почалося все з того, що дівчина зайшла в заклад і почула, що там грає російська музика. Вона хотіла зняти це на відео, але працівниця пекарні російською мовою заявила, що знімати відео і фотографувати заборонено.

Крім того, у мережі спалахнув мовний скандал з продавчинею з Дніпра. Все почалося, коли волинянка вирішила зробити замовлення парфумів. Їй відповіла продавець Ірина - але російською. У відповідь Ольга запитала - чи з України продавчиня. У відповідь Ірина почала стверджувати, що Дніпро (причому вона використовувала стару назву міста - Дніпропетровськ) - російське місто і тут українською не говорять.

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