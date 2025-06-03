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"Звірячий" вчинок: Зеленський різко відреагував на удар РФ по Сумах

Марія Николишин
3 червня 2025, 11:31
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Зеленський сказав, що усі служби задіяні, щоб допомогти постраждалим.
'Звірячий' вчинок: Зеленський різко відреагував на удар РФ по Сумах
Удар РФ по Сумах / колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

Коротко:

  • РФ вдарила по Сумах з реактивної артилерії
  • Наразі відомо про трьох загиблих
  • Щонайменше один снаряд РСЗВ не розірвався

Країна-агресор Росія завдала абсолютно свідомого удару по цивільних в місті Суми. Наразі триває рятувальна операція. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Росіяни по-звірячому вдарили по Сумах. Просто по місту, по звичайних вулицях – з реактивної артилерії. Багато поранених. Станом на цей час відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Усі служби задіяні, щоб допомогти всім постраждалим", - наголосив він.

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Зеленський зауважив, що відомо про щонайменше один снаряд РСЗВ, що не розірвався.

"Цей снаряд пробив стіну кімнати звичайної квартири на 9-му поверсі. Все, що треба знати про російське "бажання" закінчити цю війну. Очевидно, що без тиску світу, без рішучих кроків Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто має силу, Путін не погодиться навіть на припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Президент також додав, що жодного дня Росія не припиняє ударів по містах і селах України.

"Кожного дня ми втрачаємо своїх людей через російський терор. Щодня Росія дає приводи для посилення санкцій проти неї та збільшення підтримки нашого захисту. І я дякую всім у світі, хто просуває саме такий порядок денний: санкції за агресію та вбивства людей, допомога захисту життя українців", - підкреслив Зеленський.

  • Удар по Сумах 3 червня
    Удар по Сумах 3 червня фото: Володимир Зеленський
  • Удар по Сумах 3 червня
    Удар по Сумах 3 червня фото: Володимир Зеленський
  • Удар по Сумах 3 червня
    Удар по Сумах 3 червня фото: Володимир Зеленський
  • Удар по Сумах 3 червня
    Удар по Сумах 3 червня фото: Володимир Зеленський
  • Удар по Сумах 3 червня
    Удар по Сумах 3 червня фото: Володимир Зеленський
Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, У вівторок, 3 червня, російські окупанти завдали удару по місту Суми. Відомо, що один з російських снарядів влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль. У ще одному районі постраждав багатоповерховий будинок.

Вранці 3 червня в Києві та по всій Україні також було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибух у місті.

Крім того, у ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. У результаті атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.

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