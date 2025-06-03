Золотарьов спрогнозував, що здатне покласти край режиму Путіна

У Росії боротьба за владу дуже часто виступала генератором смути.

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Золотарьов вважає, що поки немає передумов до повалення режиму Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля

Коротко:

Боротьба за владу не раз ставала фатальною для стабільності в РФ

Поки що Путін об'єднує інтереси "веж Кремля"

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов вважає, що єдине, що здатне покласти край режиму Володимира Путіна, - це боротьба "веж Кремля". Утім, зараз передумов для цього немає.

"В історії Росії так бувало не раз: боротьба за владу ставала фатальною для внутрішньополітичної стабільності. Але у нас є чимала група експертів, які всерйоз фантазують на тему розпаду Росії. Охочих інвестувати серед західних філантропів вистачає. Але поки таких передумов немає", - сказав Золотарьов під час чату на Главреді.

За словами політолога, поки що Путін є тією фігурою, яка об'єднує інтереси кількох груп, тобто "веж Кремля".

"А ось що буде після Путіна - це інше питання. Може бути щось подібне до того, як після смерті Сталіна, здавалося б, непорушний та найжорстокіший режим почав поступово здуватися. У результаті боротьби за владу одних тоді відправляли у відставку, а інших, як Берію - до стінки. Проте, в Росії боротьба за владу дуже часто виступала генератором смути", - зазначив він.

Як писав Главред, Золотарьов також сказав, що потрібно зробити Україні, щоб РФ стала більш поступливою на переговорах.

Дивіться відео - Чат з Андрієм Золотарьовим на Главреді:

Розпад Росії - прогнози

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вважає, що країна-агресор Росія контрольовано розділиться на національні утворення з центральною Москвою в наступні 50 років. За його словами, такий сценарій неминучий за двох умов, а саме: режим кремлівського диктатора Володимира Путіна збережеться і в наступні роки, а також політика агресії в бік інших держав не зазнає змін.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука заявляв, що процес розпаду Росії може розпочатися тоді, коли регіональні клани відчують слабкість центру і почнуть перехоплювати владу в регіонах.

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що Росія просто не може існувати в її нинішньому вигляді, тим більше в умовах постійної турбулентності.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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