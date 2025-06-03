В України можуть виникнути проблеми через тактику РФ на фронті - Снєгирьов

Головне із заяви аналітика:
- Росіяни проводять модернізацію радянських зразків техніки
- Росіяни кажуть, що мають в наявності 1,5 тисячі одиниць бронетехніки
- В РФ залишається великий мобілізаційний ресурс
До початку повномасштабного вторгнення у країни-агресора Росії на складах було 15 тисяч одиниць радянської бронетехніки. Однак, наразі, за повідомленням Генштабу ВСУ, знищено орієнтовно до 11 тисяч танків. Про це сказав військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов в інтерв'ю Главреду.
За його словами, росіяни проводять модернізацію радянських зразків техніки. Зокрема це танки Т-62, Т-54 і Т-55.
Він також додав, що OSINT-розвідники і дослідники вважають, що на російських складах залишилося трохи більше 4 тисяч танків. Причому майже половина з них небоєздатна.
"І коли росіяни кажуть, що у них ще в наявності 1,5 тисячі одиниць бронетехніки, йдеться про відновлену радянську техніку. Насправді їхні виробничі можливості дозволяють випускати максимум на рік 100-150 одиниць новітньої бронетехніки. А цього катастрофічно мало", - наголосив він.
Снєгирьов зауважив, що у Росії залишається великий мобілізаційний ресурс.
"Якщо раніше були дані про 20 мільйонів осіб, то тепер очільник Служби зовнішньої розвідки України заявив про збільшення цифри ще на 5 мільйонів людей. І тут у нас можуть виникнути проблеми. Росіяни використовуватимуть тактику Другої світової війни, так звані м'ясні штурми", - підсумував аналітик.
Дивіться відео, в якому Снєгирьов розповів, яких ультиматумів чекати від РФ:
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти штурмують українські позиції по всій лінії фронту. Найгарячішими напрямками нині є Сумський та Покровський. Однак українські військові роблять все, щоб стримати ворожу навалу.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що окупаційна армія РФ у прикордонні Сумської області продовжує направляти піхоту в межах Юнаківської та Хотінської громад. Ворог намагається розширити зону заходу.
Крім того, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що у Донецькій області росіяни традиційно продовжували наступальні дії, втім підтверджених успіхів не досягли. Окрім одного напрямку – Торецького.
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Хто такий Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".
Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.
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