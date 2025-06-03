РФ підняла в небо МіГ-31К і могла запустити 'Кинджали' по Україні: що відомо

Коротко:
- В Україні масштабна повітряна тривога
- ВПС РФ підняли в небо Міг-31К
- У Миколаєві прогримів вибух
Вранці 3 червня в Києві та по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Українців закликали не ігнорувати небезпеку.
Повітряні сили повідомили о 09:54 про швидкісну ціль у напрямку столиці.
Перед цим стало відомо, що окупанти підняли в небо МіГ-31К ВПС РФ.
Як відомо, МіГ-31К - носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
"Прошу не ігнорувати тривогу, залишайтеся в безпечних місцях до відбою тривоги", - закликав голова КМВА Тимур Ткаченко.
О 09:56 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибух у місті.
"По-моєму вперше за всю війну в нас прихід Кинджала (за містом). Про наслідки пізніше. Пуск був із ростовської тимчасово живої республіки", - пише Telegram-канал Николаевский Ванек.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 3 червня російська окупаційна армія атакувала Чернігів дронами типу Герань-2. У результаті атаки зафіксовано багато пошкоджень. Серйозно постраждали чотири людини.
Під удар РФ потрапила й Одеса. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, згоріли автомобілі. Наймасштабніша пожежа була в складських приміщеннях із продуктами харчування. Є поранені.
Також росіяни вдарили дроном по поштовому терміналу в передмісті Харкова. Сталася масштабна пожежа, горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 м². За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Уранці 3 червня російські окупанти завдали удару по місту Суми. Є постраждалі. На місці влучання вщент згоріли два автомобілі. Тип зброї встановлюють.
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