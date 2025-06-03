Будуть не по кишені: українців попередили про підвищення цін на фрукти та овочі

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- До осені в Україні подорожчають популярні фрукти
- Ціни на кабачки та картоплю підвищать на 10-20%
Ціни на продукти в Україні неприємно дивують вже кілька місяців поспіль, особливо це стосується сезонних овочів, фруктів та ягід. Через весняні заморозки вартість черешні, суниці, вишні, слив, абрикосів і персиків може зрости до 30%.
Про це, як пише Agronews.ua, розповіла директорка Львівського департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко. За її словами, підвищення цін торкнеться і ранніх овочів.
Через зниження врожайності ціна на фрукти та ягоди підвищиться на 20-30% до осені, натомість картопля, буряк та кабачки цього літа здорожчають на 10-20%.
Причинами цього є не лише заморозки, але й підвищення витрат на енергоносії, агрохімію, зарплату, пальне та антистресанти для рослин.
Підвищення цін на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у українських магазинах та на ринках з’явилась перша черешня сезону, але її вартість змусила покупців хапатися за голови. Ціни на цю ягоду подекуди сягають 1400–1500 гривень за кілограм.
Раніше повідомлялося, що в Україні дорожчає м'ясо. Наприклад, кілограм курячого стегна в Україні коштує в середньому 134,30 гривні, в той час як минулого місяця така ж кількість м'яса коштувала 117,12 гривень.
Напередодні стало відомо, що ціни на овочі в Україні продовжують зростати, зокрема, суттєво дорожчає "борщовий набір". Ціни на свіжу цибулю в Україні зростають у порівнянні з минулим роком. Крім того, суттєво дорожчає капуста.
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