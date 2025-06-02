Через рік після першого розлучення: відомий шоумен вдруге одружився

Фіма Константиновський вирішив даремно не гаяти часу, коли все ж таки зустрів дівчину своєї мрії.

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Фіма Константиновський одружився - деталі стосунків і весілля коміка / колаж: Главред, фото: instagram.com/fimakonst

Коротко:

Фіма Константиновський вдруге заручився в січні 2025 року

Сьогодні пара розписалася

У березні 2024 року український ведучий, комік і учасник "Ліги сміху" Фіма Константиновський розлучився з першою дружиною. Пара розійшлася ще восени 2021 року, але офіційно оформити це вдалося далеко не відразу.

Нову кохану, грумерку Єлизавету Нечипоренко, шоумен знайшов завдяки застосунку для знайомств. Закохані були разом понад рік, перш ніж Константиновський зважився наприкінці січня 2025 року покликати дівчину заміж.

відео дня

Заповітного дня наречений і наречена чекали трохи більше ніж три місяці, і сьогодні у своєму блозі в Instagram Константиновський оголосив, що він та Ліза тепер чоловік і дружина. На весільному фото молодята стоять під квітковою аркою зі свідоцтвом про укладення шлюбу в руках. "Одружилися. Щасливі", - лаконічно підписав знімок комік.

Константиновські вирішили не влаштовувати гучного свята з нагоди весілля, а у якості привітань приймають донати на потреби ЗСУ.

Фіма Константиновський одружився - деталі стосунків і весілля коміка / instagram.com/fimakonst

Примітно, що Єлизавета Нечипоренко нічого не знала про кар'єру майбутнього чоловіка, тому його медійність не заважала парі будувати стосунки. Які, до речі, розвивалися вкрай стрімко. Наприклад, вони практично одразу після знайомства стали жити разом.

Фіма Константиновський одружився - деталі стосунків і весілля коміка / instagram.com/fimakonst

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Хто такий Фіма Константиновський Фіма Константиновський - український ведучий. П'ять років грав у команді КВК "Дніпро". Близько чотирьох - займався стендапом у StandUp Dnepr City. Відомий як ведучий шоу "Кохання на виживання" на Новому каналі.

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