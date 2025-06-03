Після переговорів у Стамбулі Трамп буде змушений діяти - CNN

На тлі провалу стамбульських переговорів у Конгресі США набирає обертів ініціатива щодо нових, "руйнівних" санкцій проти РФ.

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Путін не поступився на переговорах у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

У Стамбулі відбувся другий раунд переговорів

Росія продовжує вимагати капітуляції Києва

Ультимативні умови РФ стали ударом по іміджу Трампа

Другий раунд переговорів між Києвом та Москвою у Стамбулі завершилися без прориву. Кремль продовжує вимагати повної капітуляції Києва. Про це пише CNN.

Зокрема, під час перемовин, Росія передала Україні новий меморандум із жорсткими вимогами. Серед яких:

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виведення ЗСУ з окупованих територій;

відмова від вступу до НАТО;

повна демілітаризація та заборона на розміщення іноземних військ;

скасування всіх санкцій;

відмова від репарацій;

повне відновлення дипломатичних та економічних відносин.

Звичайно, що ці умови українська влада категорично відкидає.

Крім того, у виданні йдеться, що такі ультимативні вимоги російською сторони стали ударом і по іміджу Дональда Трампа. Президент США, який активно просуває свою стратегію "швидкого миру" в Україні як ключову обіцянку на другий термін, виявив гнів: за його словами, Путін "абсолютно збожеволів" після нещодавніх масованих атак на українські міста.

На тлі провалу стамбульських переговорів у Конгресі США набирає обертів ініціатива щодо нових, "руйнівних" санкцій проти РФ. Один із її авторів, сенатор Річард Блюменталь, публічно звинуватив Кремль у спробі "зробити дурнями Трампа й Америку".

Журналісти видання підкреслюють, що безкомпромісна реакція Путіна на заклики до миру, тепер може змусити Трампа діяти.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Другий раунд переговорів у Стамбулі - новини за темою

Як раніше писав Главред, у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. Тим часом кореспондент Financial Times Крістофер Міллер оприлюднив фото документа, який Україна передала російській стороні.

Пізніше міністр оборони України Рустем Умєров розкрив деталі переговорів з російською делегацією у Стамбулі та повідомив про те, яких домовленостей досягнуто. За його словами, "єдиним прогресом" переговорів наразі є домовленість щодо звільнення українських полонених.

Тим часом Росія знову висунула ультимативні умови в новому "меморандумі".

У документі, опублікованому російським інформагентством ТАСС, перераховано низку вимог до України, які Кремль називає умовами припинення вогню.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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