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Трамп готовий приєднатися до переговорів щодо України: Білий дім назвав умову

Анна Ярославська
3 червня 2025, 09:15
1692
Президент Туреччини раніше запропонував можливість організувати переговори у форматі "четвірки": Ердоган, Трамп, Зеленський і Путін.
Дональд Трамп, Зеленский, Путин
Дональд Трамп готовий приїхати на переговори до Туреччини / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • Трамп готовий приїхати на переговори до Туреччини
  • За столом переговорів мають бути Путін і Зеленський

Президент США Дональд Трамп готовий прийняти запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана провести мирні переговори між лідерами Росії та України. Однак є умова, а саме - за столом переговорів мають сидіти президенти Володимир Зеленський і Володимир Путін.

"Президент сказав, що він відкритий для цього, якщо справа дійде до цього, але він хоче, щоб обидва лідери й обидві сторони сіли за стіл переговорів разом", - сказала 2 червня представниця Білого дому Керолайн Лівітт журналістам.

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Раніше 2 червня після переговорів Росії та України президент Туреччини зазначив, що хотів би провести у Стамбулі або Анкарі зустріч у форматі "четвірки": Ердоган, Трамп, Зеленський і Путін.

Російсько-українські переговори в Стамбулі Ердоган назвав "прекрасними" і зазначив, що Туреччина планує виступити з ініціативами щодо організації саміту.

Президент Зеленський на брифінгу підтвердив, що підтримав пропозицію Ердогана щодо "зустрічі четвірки" в Туреччині, однак висловив скептицизм щодо її ефективності.

"Я підтримав ідею президента Ердогана щодо зустрічі у форматі чотирьох. Але складається враження, що така зустріч навряд чи призведе до реального припинення вогню", - заявив Зеленський.

Переговори України та Росії у Стамбулі - останні новини

2 червня 2025 року в Стамбулі відбувся другий раунд прямих переговорів між Україною і Росією, організований за посередництва Туреччини. Зустріч тривала менш ніж годину.

Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких необхідно повернути.

Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що Україна наполягає на звільненні всіх полонених і поверненні викрадених дітей". Також Україна виступає за організацію прямої зустрічі на найвищому рівні.

Київ запропонував Москві провести ще одну зустріч до кінця цього місяця, з 20 по 30 червня.

Тим часом РФ опублікувала текст свого "мирного меморандуму" для припинення вогню. У ньому багато вимог, які має виконати Київ на думку Кремля.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до переговорів на найвищому рівні - до особистої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та лідером США Дональдом Трампом.

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