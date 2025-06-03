Стрибок, чи стабільність: банкір розповіла, чого чекати на ринку валют у червні

Прогнозується, що у червні тенденція на валютному ринку в Україні збережеться.

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Прогноз курсу валют на перші дні червня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомила Золотько:

Ситуація на валютному ринку залишається стабільною

На початку червня не очікується великих коливань на ринку

Середній курс долара протягом попереднього тижня, з 26 травня по 1 червня, був на рівні 41,14-41,71 гривень. Це вплине на те, яким буде курс валют протягом перших днів червня.

Про це йдеться в огляді валютного ринку від члена правління, директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, переданому виданню УНІАН.

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Золотько зазначила, що різниця між офіційним і готівковим курсом протягом зазначеного тижня була незначною. Це свідчить про відносну стабільність на валютному ринку.

Вона додала, що за відсутності зовнішнього впливу на початку червня курс валют має залишатися рівним.

"Тиждень минув без суттєвих девальваційних ризиків. Початок червня можна очікувати з рівним курсом валюти з невеликими коливаннями", - наголосила Золотько.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин заявив, що подорожчання долара у червні не варто очікувати.

Раніше, як писав Главред, повідомлялося, що у першу декаду червня загальна ситуація на валютному ринку буде без суттєвих змін. Коливання долара відбуватиметься в межах політики НБУ, а курс євро залежатиме від міжнародної економічної кон’юнктури.

Напередодні стало відомо, що внаслідок тарифної політики президента США Дональда Трампа курс євро в Україні різко підскочив і досяг рекордної позначки — 47,76 гривні за євро. Судячи з динаміки, ситуація не планує покращуватися найближчим часом.

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Хто така Анна Золотько Анна Вікторівна Золотько - член Правління, директор Департаменту казначейських операцій АТ "ЮНЕКС БАНК". Народилася у 1982 році у м. Первомайськ, Миколаївська область

Освіта вища (Міжнародний Соломонів Університет, спеціалізація "Програмне забезпечення автоматизованих систем" (2004 р.) та "Фінанси" (2007 р.).

У банківській системі з 2004 р., на керівних посадах - з 2013 року.

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