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Чи будуть влітку вимикати світло: в Укренерго остаточно відповіли

Маріна Фурман
3 червня 2025, 12:41
157
Україна може уникнути графіків відключень електроенергії навіть у періоди пікового споживання в спекотні дні.
отключения света
Українцям пояснили, чи відключатимуть світло влітку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Україну, ймовірно, омине дефіцит електроенергії влітку
  • Енергетики роблять усе можливе, щоб українці навіть у спеку залишалися зі світлом

В Україні не прогнозується відключень електрики влітку, адже ремонт основних об’єктів генерації спланували так, щоб енергосистема могла повністю забезпечити споживачів світлом. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у коментарі Укрінформу.

"Наразі про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піку споживання в умовах спеки - Главред) – не йдеться. Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально спроможною забезпечити потреби всіх споживачів", - повідомили у компанії.

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Крім того, на відключення електрики також впливають ворожі удари по критичній інфраструктурі. На щастя, цьогоріч ще не було настільки масштабних атак на енергосистему, як у 2024 році.

Також завдяки відновлювальним роботам енергетики повернули до роботи частину пошкоджених минулорічних об’єктів генерації та відновили мережі системи передачі.

Ще позитивно вплинуло на стан енергосистеми будівництво нових об'єктів розподіленої генерації.

У компанії додали, що енергетики докладають максимум зусиль для підготовки магістральних електромереж і високовольтних підстанцій до навантажень, які можливі у літній період, так і в майбутній осінньо-зимовий сезон.

Чи будуть влітку вимикати світло: в Укренерго остаточно відповіли
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як писав Главред, влітку енергоблоки АЕС і ТЕС в Україні, як і щороку, зупинятимуть для планових ремонтів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, енергосистема зараз у кращому стані, ніж торік, і серйозних відключень світла не очікується.

Водночас, за словами нардепа Сергія Нагорняка, в Україні можуть повернутися графіки відключення світла вже влітку. Основна причина - дефіцит електроенергії через планові ремонти на енергоблоках АЕС.

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв також розповідав, що відключення світла можливі, але вони не будуть тривалими.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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