Зливи, град та сильний вітер: де в Україні завтра лютуватиме негода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 4 червня
- У яких регіонах пройдуть дощі
У середу, 4 червня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт. Це означає, що в зоні його впливу йтимуть можливі дощі з грозами, град і рвучкий вітер, після чого температура повітря трішки опуститься. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, завтра, 4 червня, дощі з грозами можливі вночі, а вже вдень короткочасні зливи ймовірні лише у Карпатах, на Закарпатті, на Донеччині та Луганщині.
На решті території України, тобто у більшості областей, завтра переважатиме суха погода.
Температура повітря впродовж дня становитиме +23...+27 °C, на півдні та сході +27...+31 °C.
Погода в Києві 4 червня
У Києві 4 червня очікується суха сонячна погода. Температура повітря вдень сягатиме +23...+24 °C.
За словами синоптикині, у наступні дні червня літня спека продовжить накривати Україну.
"Але надалі в Україні практично повсюди - лайтспека, очікується +24...+29 градусів, на півдні та сході, подекуди в центральній частині +27...+32 градуси", - написала Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, погода в Україні 3 червня буде місцями дощовою. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Він оголошений у західних, північних, Вінницькій, Рівненській, Житомирській та Волинській областях. Там будуть сильні дощі, град, грози та шквали 15-20 м/с.
Метеоролог Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні на початку червня буде по-літньому теплою із денними показниками максимальної температури в межах +27…+32 °С. Разом із цим, періодично випадатимуть дощі, які будуть найбільш інтенсивними у західних та північних областях.
Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, що за попередніми оцінками, літо очікується теплим і з періодами спеки. Середньомісячна температура буде вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса, а у липні та серпні – на 2,5 градуса.
Читайте також:
- Влупила потужна магнітна буря: Україна під атакою майже 8-бального шторму
- Вдарить +34 градуси: відома дата, коли Україну накриє шалена спека
- Майже 30-градусна спека накриває Україну: де буде найспекотніше
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред