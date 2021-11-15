Зв'язали та заклеїли рот: на Полтавщині вихователі знущалися з дитини в дитсадку

4-річну дівчинку жорстоко "покарали" під час тихої години, щоб вона не плакала.
В Полтавської області в одному з дитячих садків вихователі знущалися над маленькою дівчинкою.
Дитині зв'язали руки і ноги, а також заклеїли скотчем рот, розповів в Facebook голова Полтавської облради Олександр Біленький.
За його даними, НП сталася в Диканській громаді. Під час тихої години 4-річній дівчинці, щоб вона не плакала, вихователі скотчем замотали руки і ноги, а потім ще й заклеїли рот.
У ГУНП в Полтавській області заявили, що вивчать це повідомлення і при необхідності належним чином відреагують.
Подробиці знущання над дитиною в дитсадку
Як уточнює видання Полтавщина, події відбувалися в селі Стасі. Повідомлення про знущання написала сестра 4-річної дівчинки. Вона вказала імена сестри і двох виховательок. Однак до перевірки фактів їх не оприлюднять.
читайте такожСкандал на Запоріжжі: вихователі не помітили перелому і струсу у дитини в дитсадку
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в дитячому садку №27 міста Кропивницький дворічна дівчинка отримала сильне обмороження. Мама забрала доньку з закладу освіти вже з посинілими губами. А потім у малятка почалися судоми.
Читайте ще:
- В Україні з'явився Реєстр педофілів: фігурантів зі списку не візьмуть на роботу в школи і дитсадки
- Над дітьми з вадами здоров'я роками знущалися у дитсадку Черкас
- У селі біля Львова дітей розділили на "корінних " і" приїжджих": останнім відрізали доступ до дитсадка