Гра без Америки: ЗМІ розкрили, чому США не відправляють делегацію до Туреччини

Американська делегація не прибуде до Стамбула, але адміністрація уважно стежить за подіями.

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Вашингтон зберігає мовчання щодо участі в переговорах. / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Новий раунд переговорів може відбутися в Стамбулі 2 червня

США не планують брати участь у зустрічі, але стежать за ситуацією

Трамп розглядає санкції або вихід з процесу у разі провалу

Новий раунд перемовин щодо врегулювання війни між Україною та Росією може пройти в Стамбулі вже 2 червня. Однак американська делегація участі в ньому не візьме, повідомляє The Atlantic з посиланням на радника президента США Дональда Трампа.

За даними видання, останніми днями Трамп обговорював із командою можливість запровадження нових санкцій проти Росії, але планує дочекатися підсумків переговорів у Туреччині. Участь представників США у зустрічі наразі не передбачається, проте ситуація уважно відстежується.

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"Президент роздратований відсутністю прогресу, але він також і хоче угоди. Він намагається знайти найкраще рішення, але повірте, він може привести в дію свою погрозу про вихід із мирного процесу", — розповів журналістам один із радників Трампа.

У The Atlantic також зазначили, що у Білому домі розглядають два можливі сценарії на випадок провалу переговорів: посилення санкцій або повний вихід США з процесу мирного врегулювання.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ. Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

Крім того, стали відомі подробиці про документ, який міністр оборони України і глава української делегації на переговорах з росіянами Рустем Умеров передав РФ.

Також, як стало відомо, російська політична еліта не очікує суттєвого прогресу від чергової зустрічі з українською делегацією в Стамбулі, запланованої на 2 червня.

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Що відомо про The Atlantic? The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) — один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США[3]. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвизначніші літератори Новій Англії — Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Волдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним[4]. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

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