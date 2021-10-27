Посиніли губи: у дитячому садочку Кропивницького малеча ледь не загинула від переохолодження

Зараз дитина все ще відчуває себе погано. / ua.depositphotos.com

У дитячому садку №27 міста Кропивницький дворічна дівчинка отримала сильне обмороження. Мама забрала дочку із закладу освіти вже з посинілими губами. А потім у малечі почалися судоми.

Мама постраждалої дівчинки Оксана Демінтієнко розповіла, що до неї зателефонувала вихователька та повідомила що дитину трясе, у неї посиніли губи, і вона нічого не їла. Вони поїхали до лікаря – виявилося, що переохолодження, пише "Суспільне"

Наразі дитина все ще відчуває себе погано. У неї температура, вона часто ходить в туалет. І мати, і лікар впевнені: дворічна дівчинка постраждала через переохолодження. Адже в дитячому садку, який відвідує дошкільниця, досі не дали опалення. У кімнатах стовпчик термометра не підіймається вище + 15 градусів.

Оксана Демінтиєнко додає, щоб якось зарадити ситуації, принесла з дому обігрівач. Але вмикати його заборонила завідувачка дитячого садочку.

Що кажуть в управлінні освіти

Начальниця міського управління освіти Лариса Костенко сказала, що в управлінні освіти вибачилися перед мамою вихованиці дитсадка.

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"Що стосується вчорашньої ситуації у дитячому садочку №27. Як тільки це відбулося, нас поінформували, що сталося. Дійсно, в деяких приміщеннях температура була 15 – 17 градусів, це при тому, що ми вмикаємо обігрівачі", – каже вона. За її словами, у мами дитини вже попрохали вибачення.

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Нагадаємо, що до 2019 року опалювальний сезон в Україні завжди починався в один і той же день – 15 Жовтня. Проте через часті температурні коливання два роки тому уряд переглянув встановлений календар запуску теплових станцій.