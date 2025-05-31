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Неочікуваний хід під Часів Яром: що задумала Росія, кинувши в бій "парадних" солдатів

Руслан Іваненко
31 травня 2025, 00:40
1700
Російські війська активізують наступ на Часів Яр, перекидаючи незвичні підрозділи на фронт.
Часов Яр, карта, ВСУ
Українські дрони знищують нові російські безпілотники / Колаж: Главред, фото deepstate, Генштаб ЗСУ

Коротко:

  • Росія перекинула на Часів Яр солдатів Президентського полку ФСБ
  • Кількість атак з бронетехнікою зросла майже вдвічі

Росія намагається за всяку ціну взяти руїни міста Часів Яр. Ці руїни не мають ані політичного, ані стратегічного значення пише Forbes.

За даними аналітиків, у цьому районі зафіксовано розгортання солдатів з Президентського полку Федеральної служби безпеки Росії — формування, яке зазвичай виконує церемоніальні функції у Москві. Попри те, що цей підрозділ не вважається елітним, його перекидання на передову свідчить про кадрові труднощі в армії РФ.

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"Росія намагається заповнити прогалини та вирішити проблему нестачі людських ресурсів, перепрофілюючи навіть церемоніальний підрозділ для підтримки імпульсу у захопленні міста", — йдеться у звіті.

Крім того, українські посадовці повідомляють про помітне зростання використання бронетехніки противником. Кількість щоденних атак із застосуванням бронемашин зросла майже вдвічі — з 3–5 до 7–9.

"Ця ескалація є помітною, враховуючи постійний дефіцит бронетехніки в Росії та попит на неї в інших регіонах", — зазначають аналітики.

Застосування бронетанкових підрозділів у міських умовах часто є неефективним через вузькі вулиці, де техніка стає легкою мішенню для атак з дронів. Однак, за оцінками, через значні втрати легших машин від українських БПЛА, командування РФ було змушене піти на цей крок.

Неочікуваний хід під Часів Яром: що задумала Росія, кинувши в бій 'парадних' солдатів
Часів Яр / Інфографіка: Главред

Також на полі бою з'являються новітні зразки російських технологій. У соцмережах поширюються відео, на яких українські дрони знищують російські безпілотники. За даними джерел, РФ використовує нові моделі БПЛА, ймовірно, з удосконаленими функціями протидії засобам радіоелектронної боротьби.

Попри значну концентрацію сил, Часів Яр не має символічного чи економічного значення, подібного до Маріуполя, Бахмута чи Херсона. Це місто виконує переважно оборонну функцію — воно є укріпленою позицією, яка стримує просування російських військ у напрямку Костянтинівки, Краматорська та Слов’янська.

Ситуація на фронті - що відомо

Раніше, як писав Главред, повідомлялося, що на Харківщині армія РФ постійно проводить ротації підрозділів, які залучені до штурмових дій. Також ворог накопичує резерви в районах Вовчанська і Дворічного.

Напередодні в ОП повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на кордоні із Сумською областю, намагаючись прорвати оборону. На цій ділянці фронту тривають запеклі бої.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що попри те, що Росія намагається вести переговори, її стратегічна мета залишається незмінною — встановлення контролю над прикордонними територіями України. Ворог планує наступ на Сумщину, Харківщину та Чернігівщину.

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Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

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