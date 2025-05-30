Театр одного актора: ЗМІ розкрили справжню мету постановки з гелікоптером Путіна

У Кремлі використовували постановку, щоб показати, що Путін іде на ризики війни разом із країною.

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Безпека Путіна під час польоту забезпечувалась на найвищому рівні / Колаж: Главред, фото: скріншот, udprf.ru

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Чому російська влада влаштувала інформаційну виставу

Який меседж Кремль намагається донести через фейкову загрозу Путіну

Історія про нібито атаку дронів ЗСУ на гелікоптер Володимира Путіна виявилася продуманою інформаційною постановкою. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією джерела, російські силові структури навмисно поширили цей скандальний випадок у медіа, щоб показати росіянам, що Путін не уникає ризиків і теж йде на жертви.

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"На тлі регулярних ударів дронів, хаосу в аеропортах і відключень мобільного зв'язку ця ТБ-вистава має створити образ Путіна, який 'ділить небезпеки' з країною і в такий спосіб сказати суспільству — 'на війні як на війні'," — зазначає видання.

Водночас підтверджено, що Путін перебував у Курській області, куди прямував на вертольоті. Однак, як повідомляють чиновники, його безпека була організована на найвищому рівні.

"Ніхто й ніколи б не допустив подібної злочинної недбалості. Навіть у страшному сні," — заявив один із наближених до адміністрації президента офіційних осіб, знайомий із системою охорони глави держави.

Авіаційні катастрофи в Росії

Главред писав, що на початку травня ракета ЗСУ збила Су-30 РФ під Новоросійськом. Так, Україна вперше інтегрувала протиповітряні засоби в морські дрони.

Крім того, у Орловській області Росії сталася авіаційна катастрофа. За попередніми даними, мова йде про падіння багатоцільового гелікоптера типу Мі-8.

Також і президент України Володимир Зеленський розповів, що 3 травня ЗСУ "відмінусували" другий за добу російський літак в Криму. Глава держави подякував кожному нашому воїну за їхню хоробрість, витримку й відданість.

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Що за вертоліт Мі-8? Мі-8 - радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро імені Міля на початку 1960-х років. Мі-8 - і його модифікації - наймасовіший дводвигуновий гелікоптер у світі (загалом побудовано понад 17 тисяч екземплярів усіх модифікацій), повідомляє портал "Вікіпедія".

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