Чи підтримає Туреччина одну зі сторін: прогноз нових переговорів у Стамбулі

Реджеп Ердоган однозначно і неодноразово підтверджував свою позицію щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

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Прогноз мирних переговорів у Стамбулі / Колаж: Главред, фото: МЗС Туреччини

Важливе із заяв Безсмертного:

Туреччина продовжує вибіркове ставлення до санкцій проти РФ

Ердоган неодноразово підтверджував свою позицію щодо територіальної цілісності України

Роль Туреччини на переговорах між Україною і РФ визначено як держави, що виступає майданчиком для діалогу, заявив дипломат, політик, колишній представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

"Того, що Туреччина стане діяти на одній зі сторін, можна не очікувати - це легко зрозуміти, якщо подивитися на історію останніх 12 років. Протягом цього часу, з одного боку, Туреччина продовжує торгівлю, співробітництво і вибіркове ставлення до санкцій проти Росії, а з іншого - надає допомогу Україні та дотримується ключових принципів Статуту ООН", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт нагадав, що президент Реджеп Ердоган однозначно і неодноразово підтверджував свою позицію щодо суверенітету і територіальної цілісності України.

"Єдине, що влаштовує всіх учасників, - це фігура Ердогана, яка є символічною і для Трампа, і для Путіна, і для України. Цей збіг цікавий, адже Ердоган завжди мав авторитет в очах Трампа, московський фюрер регулярно з ним спілкується, а Україна з огляду на кілька важливих чинників завжди підтримувала добросусідські та партнерські відносини з Туреччиною", - вважає він.

Утім, Туреччина навряд чи вийде за межі статусу країни, що організовує діалог. Та й назвати це повноцінними переговорами складно - скоріше, йдеться про політичні консультації, додав Безсмертний.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Безсмертного:

Переговори про припинення вогню - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що Україна запропонувала РФ умови припинення вогню. Інформацією поділився високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

Як писав Главред, раніше Андрій Єрмак розповів про можливі компроміси. Україна вимагатиме ясності під час майбутніх переговорів, підкреслив глава ОП.

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Хто такий Роман Безсмертний? Роман Петрович Безсмертний (народився 15 листопада 1965, с.Мотижин, Бучанського району Київської області) - український історик, викладач, політик, один з авторів Конституції України, дипломат, а сьогодні і політексперт, який веде свій YouTube канал. Майже 15 років був народним депутатом України, неодноразово очолював виборчі штаби на президентських і парламентських виборах (виборча компанія Віктора Ющенка і Блоку "Наша Україна), сам балотувався в президенти в 2019 році. Займав посаду віце-премʼєр-міністра в урядах Єханурова і Тимошенко за президентства Ющенка. Звільнився з посади Надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Білорусь через те, що не визнав президента Лукашенка легітимним після президентських виборів 2010 і разом послами країн ЄС не пішов на інавгурацію (така поведінка йшла в розріз з позицією офіційного Києва часів президентства Януковича). Протягом 2015-2016, 2019 років був членом політичної підгрупи на тристоронніх переговорах у Мінську. Викладає у вишах курси "Дипломатичний протокол" , "Україна у світовій політиці". Під час окупації Київщини дивом залишився живим у рідному селі Мотижин.

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