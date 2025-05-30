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"Гра зміниться": у Сенаті анонсували потужний удар 500%-вих тарифів по РФ

Олексій Тесля
30 травня 2025, 21:26
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82 сенатори стали співавторами законопроєкту, який має накласти сильні санкції на РФ.
У Сенаті готові до нових санкцій проти РФ
У Сенаті готові до нових санкцій проти РФ / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Володимир Зеленський зустрівся з Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем
  • У Сенаті готовий законопроєкт про сильні санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський провів "гарну зустріч" з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем і подякував за підтримку України в боротьбі з агресією РФ.

"Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько: прикривається переговорами, але готується до нових наступальних операцій на фронті, щоденно б'є по наших містах і селах, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню", - написав він у Telegram.

відео дня

Глава держави наголосив на необхідності додаткового тиску на РФ і висловив вдячність за ініціативу - двопартійний законопроєкт про санкції, який підтримують уже 82 сенатори.

"Обговорили це та інші важелі, які ми можемо застосувати, щоб примусити Росію до миру. Продовжимо працювати над цим разом. Дякую за міцну двопартійну підтримку та за лідерство в захисті життя. Саме реальна залученість Америки на всіх етапах переговорів може гарантувати надійний мир", - наголосив Зеленський.

Дивіться відео - зустріч із сенаторами США:

Скріншот
/ Скріншот

Грем під час пресконференції в Києві нагадав про те, що 82 сенатори стали співавторами законопроєкту, який має накласти сильні санкції не лише на Росію, а й на країни, які купують російські нафту, газ, уран та інші продукти.

"Сімдесят відсотків усієї російської нафти купують Китай та Індія", - додав Грем.

Він анонсував свій візит до Парижа, а також Берліна з метою закликати європейських союзників знизити верхню межу ціни на російську нафту.

"Якщо Європа зробить це, це матиме значення. Це завдасть шкоди російській військовій машині", - наголосив сенатор.

Грем зазначив, що якщо Європа запроваджуватиме санкції проти Китаю, це також робитиме Сенат США.

Він також закликав Китай "вибирати мудро", говорячи про їхню купівлю російської нафти.

"Китай, гра, в яку ви граєте з Росією, ось-ось зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, паливо для військової машини Путіна, на всі ваші товари, що надходять до Сполучених Штатів, буде запроваджено 500% тариф", - наголосив Грем.

санкции
/ Главред

Своєю чергою Блюменталь вважає, що диктатор Володимир Путін продовжуватиме свої дії не тільки в Україні, якщо його не зупинити, будь-які плани щодо закінчення війни мають містити гарантії безпеки для України.

"Для нашої національної безпеки важливо зупинити кривавий, жорстокий наступ Росії, тому що Путін буде продовжувати свої дії. Якщо його не зупинити в Україні, він продовжуватиме боротьбу проти Польщі, Швеції, Фінляндії, тому будь-який план розв'язання цього конфлікту має гарантувати безпеку України", - сказав він під час прес-конференції в Києві.

Він також зазначив, що багато американців не усвідомлюють, що переважна більшість військової техніки, яка надходить в Україну, насправді зараз виробляється в Америці американськими заводами, що забезпечує робочі місця американцям.

Санкції проти РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може запровадити нові санкції проти РФ. Обмеження, ймовірно, не включатимуть нові банківські санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Що таке санкції?

Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

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Володимир Зеленський Сенат США санкції проти Росії Ліндсі Грем
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