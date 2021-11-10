Над дітьми з вадами здоров'я роками знущалися у дитсадку Черкас

Всі матеріали справи передані в прокуратуру / УНІАН

У Черкасах у дошкільному закладі спеціального типу, де навчаються діти з порушеннями розвитку, зафіксували факт буллінгу, який підтвердила спеціальна комісія.

Як повідомила заступник міського голови Черкас Анастасія Чубіна, до міськради звернулася мама одного з вихованців дошкільного закладу зі скаргами про насильство над дитиною, повідомляти "Вичерпно".

У Департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради була створена комісія, яка перевірила цей факт.

Члени комісії поспілкувалися з батьками дітей, провівши анонімне анкетування. Також їм вдалося знайти батьків вихованців, які відвідували цей дитсадок ще кілька років тому. Виявилося, вже тоді вони спостерігали факти неналежного поводження з дітьми.

читайте також"Їй же не було погано": Підлітки розповіли, як знущалися над хворою бабусею в Києві"Мова йде про одну групу, де є дві виховательки. Одна з них вже написала заяву за власним бажанням, інша також спочатку хотіла звільнитися, але пішла на лікарняний. Своєї провини вони не визнають. У колективі - абсолютно нездорова атмосфера", - зазначила Анастасія Чубіна.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні учень дев'ятого класу знущався над восьмикласником - на це намагалися вплинути вчителі та батьки, однак це не дало жодного результату. Тому на нього склали протокол.

Читайте також: