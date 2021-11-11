У селі на Львівщині дітей розділили на "корінних" та приїжджих": останніх не хочуть брати в садочок

У селі біля Львова до дитсадка братимуть дітей лише "корінних" мешканців / УНІАН

В одному з селищ Львівської області розгорівся скандал через садочок. Місцеві депутати вирішили, що в дитячий сад будуть приймати тільки тих дітей, чиї батьки проживають в Сокільниках понад 10 років. Чому дітей вирішили розділити на "приїжджих" та "корінних" – читайте у статті.

Сільський голова Тарас Сулимко не вважає таке рішення дискримінаційним та підтримує рішення про відокремлення жителів села за терміном проживання. Водночас мешканці Сокільників вважають, що рішення депутатів порушує права громади, повідомляє zaxid.net.

Чому "приїжджих" дітей не хочуть брати в садочок

У селі досі немає власного садочка, а перший комунальний дитсадок планують відкрити лише наступного року. Оскільки заклад буде невеликим – на 75 дітей, приймати сюди будуть не всіх. Між тим у громаді зареєстровано близько 570 дітей дошкільного віку.

Тому місцеві депутати вирішили надати пріоритетне право на зарахування до дитсадка тим дітям, які народилися, проживають та зареєстровані в Сокільницькій ОТГ, і хоча б один з батьків яких постійно проживає на території села протягом останніх 10 років.

Тарас Сулимко розповів, що відповідне рішення депутати прийняли 9 листопада, воно було практично одноголосним. Чиновник також скаржиться, що останнім часом в Сокільники переїхали багато нових жителів. Мовляв, тільки, за останні п'ять років в селі зареєструвалися близько 600 нових жителів, але значно більше живе незареєстрованих.

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Що кажуть місцеві

Керівниця місцевої громадської організації "Зручна громада" юристка Уляна Солонюк вважає таке рішення депутатів скандальним і таким, що порушує конституційні права мешканців. З цього приводу активісти скаржитимуться уповноваженому ВР з прав людини Людмилі Денисовій.

"Сільська рада направо і наліво дозволяє будувати багатоповерхівки, суттєво збільшувати кількість населення, але не будує садочків. Це єдина громада на Львівщині, де немає власного дитячого садка. Садок на 75 місць будують понад 10 років, його кошторисна вартість вже сягнула 50 мільйонів гривень", – пояснила Уляна Солонюк.

Очевидно, що мешканці Сокільників десятками років віддавали своїх дітей саме у львівські дитсадки.

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До речі, в дитячому садку № 184 у Львові спалахнув скандал через побори та цькування. Батьки скаржаться, що їм занадто часто доводиться здавати в дитсадки по 300-500 грн на потреби, фінансування яких передбачено державою.