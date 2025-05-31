Жестів доброї волі поки що не буде: як зробити РФ більш поступливою на переговорах

На переговори в Стамбул і російська, і українська сторони приїжджали з політичними цілями.

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Андрій Золотарьов оцінив перспективи мирних переговорів / Главред, Офіс президента України, скрін

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Які перспективи у мирних переговорів найближчим часом

Що потрібно зробити, щоб РФ пішла на компроміс

Щоб мирні переговори були продуктивними, Україні потрібно втримати фронт. Утім, найближчим часом прогресу в переговорах очікувати не доводиться. Таку думку під час чату на Главреді озвучив політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

"Сподіваюся, що нам вдасться втримати фронт і не допустити там великих проблем у найближчі місяць-два. Це стане найсильнішим аргументом і спонукальним мотивом для ведення продуктивних переговорів", - сказав він.

Він нагадав, що 15 травня 2022 року припинила працювати переговорна група, за три роки переговори відновилися. І на них і російська, і українська сторони приїжджали з політичними цілями.

"Тоді був Мединський на чолі делегації. Тому Росія це використовувала як натяк - мовляв, дивіться, втративши території, втративши половину енергетики, втративши сотні тисяч людських життів, за три роки ми повернулися в ту саму точку. Плюс практично незмінним залишився пакет вимог Москви. Україна відповіла взаємно, жодних компромісних точок не було. А такі позиції унеможливлюють продуктивний діалог", - зазначив політолог.

Золотарьов вважає, що якщо вдасться утримати фронт, то позиція Росії стане більш компромісною.

"Поки що в Кремлі переконані, що військова удача на їхньому боці, а це не сприяє поступкам і жестам доброї волі. І зараз, судячи з усього, Банкова просто тягнутиме час, хоча й сперечатися з Трампом теж не буде", - резюмував політолог.

Дивіться відео - Чат з Андрієм Золотарьовим на Главреді:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 2 червня в Стамбулі заплановано новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. На зустрічі очікується участь радників з безпеки зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

США отримали меморандум з пропозиціями про припинення вогню від України. Документ містить 22 вимоги. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог назвав їх "досить прийнятними".

Водночас російського варіанта меморандуму ніхто не бачив - ні Україна, ні США.

28 травня президент України Зеленський заявив, що світ і Україна вже понад тиждень чекають від Росії так званий меморандум про умови припинення війни. Але Кремль замість конструктивних пропозицій знову висуває старі ультиматуми.

Агентство Reuters із посиланням на три російські джерела, знайомі з ходом переговорів, пише, що Росія висунула низку умов, без яких, на думку Кремля, укладення мирної угоди неможливе. Серед іншого російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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