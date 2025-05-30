Неочікуваний союз Європи й Азії: Макрон зробив інтригуючу заяву

Президент Франції попередив про ризики, які загрожують Тайваню через безкарність РФ.

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Лідер Франції завершив тур Азією та представив ініціативу безпеки для регіону / Колаж Главред, фото: twitter.com/USNATO, УНІАН

Читайте в матеріалі:

Чому Франція звертається до Азії

До чого тут Тайвань і війна в Україні

Що означає "сфери примусу", про які говорить Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із закликом до європейських та азійських країн об’єднати зусилля для протидії загрозам з боку впливових держав. Про це повідомляє France 24.

Під час виступу на безпековому форумі "Шангрі-Ла" в Сінгапурі він звернув увагу на зростаючу агресію Росії в Україні та посилення тиску з боку Китаю у Східній Азії, зокрема навколо Тайваню та Південнокитайського моря.

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"Ми маємо справу з ревізіоністськими країнами, які хочуть нав'язати — під назвою сфер впливу — сфери примусу", — наголосив Макрон.

Його промова пролунала після дипломатичного туру Південно-Східною Азією, в межах якого він відвідав В'єтнам, Індонезію та Сінгапур, намагаючись посилити роль Франції як надійного партнера в регіоні.

Зі сцени форуму Макрон підкреслив необхідність тіснішої співпраці між Європою та Азією: "Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб разом з іншими забезпечити, щоб наші країни не були побічними жертвами дисбалансів, пов’язаних із вибором, зробленим наддержавами".

Французький лідер також застеріг азійських партнерів від недооцінки наслідків війни в Україні для всього світу:"Якщо врахувати, що Росії можна дозволити захопити частину території України без будь-яких обмежень, без будь-яких примусів, без будь-якої реакції світового порядку, то як би ви сформулювали те, що може статися на Тайвані?" — зазначив він.

Останні новини зі світу – подробиці

Як писав Главред, раніше президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ. Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

Нагадаємо, що Росія здійснювала оплату за іранські дрони-камікадзе "Шахед" не лише банківськими переказами, а й золотими злитками. Про це йдеться у звіті дослідницької організації C4ADS.

За даними Politico, Трамп дав зрозуміти, що його терпіння щодо глави РФ Володимира Путіна вичерпується. При цьому глава Білого дому ще не визначився у своїх подальших діях.

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Що таке France 24? France 24 — цілодобовий канал, який надає свої програми по супутнику, кабелю, в Інтернеті та на стільникових телефонах. Цей канал фінансується урядом Франції. Канал було запущено 6 грудня 2006 року, о 21:30 (за київським часом) у м. Парижі. Мовлення ведеться на чотирьох каналах. Перший канал надається французькою мовою. Другий канал надається англійською. Третій канал надається арабською. Четвертий канал надається іспанською. wikipedia

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