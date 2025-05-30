Чому 31 травня не можна сваритися і конфліктувати: яке свято і день ангела

На 31 травня випадає субота, тому віряни готуються до неділі, прибирають житло, перуть, наводять лад у господарстві.

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31 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 31 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 31 травня

За новим церковним календарем 31 травня церква вшановує апостола від сімдесяти Єрма і мученика Єрмія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 31 травня

Апостол Єрм від 70 жив у першому столітті і був поставлений єпископом у Фракійському місті Філіппополі. Відомостей про нього збереглося небагато. Ймовірно, він є автором книги "Пастир", що належить до апокаліптичних творів. Апостол Павло згадував Єрма у своєму зверненні до римлян. З цього можна зробити висновок, що він був видатним членом християнської громади.

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Мученик Єрмій жив у другому столітті в місті Комани. Святий був схоплений під час гонінь християн. Його піддали страшним тортурам, але він все одно не зрікся віри. Імператор Антонін від гніву сам убив Єрмія. Християни таємно поховали тіло. Як підтверджують свідчення, біля могили мученика відбувалися чудотворення і зцілення.

Народні традиції та прикмети

31 травня в народному календарі збереглися такі прикмети:

сонячний день віщує багатий урожай хліба;

якщо дуби вже пустили листя, урожай буде хорошим;

якщо на дубах ще мало листя, то врожай буде поганим цього року;

ясні зірки на небі - до гарної погоди найближчими днями;

роса зранку віщує прихід спеки найближчим часом.

Що не можна робити 31 травня

На 31 травня випадає субота, тому віряни готуються до неділі, прибирають житло, перуть, наводять лад у господарстві. Церква забороняє сваритися і конфліктувати, вживати алкоголь, обманювати і пліткувати. У суботу слід підготуватися до відвідування церкви та молитви наступного дня.

Іменини та день ангела 31 травня

За старим, юліанським календарем, 31 травня день ангела Олександри, Христини, Юлії, Дениса, Павла і Давида.

Олександра - ім'я давньогрецького походження, що має кілька трактувань: захисниця, надійна, відважна.

Христина - латинське ім'я, перекладається як "християнка".

Юлія - ім'я, що притаманне різним мовам. У перекладі з грецької означає "хвиляста" або "кучерява", з латинської - "та, що походить із роду Юліїв". А скандинави Юліями називали дітей, які народилися в липні, бо липень - July.

Ім'я Денис - походить із грецької міфології, присвячене богу виноробства Діонісу.

Павло - має єврейське походження, перекладається "скромний".

Давид - давньоєврейське ім'я, означає "коханий".

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