"РФ воюватиме скільки потрібно": Сибіга відповів на нахабну заяву Небензі

Андрій Сибіга відповів на заяви представників РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Важливе із заяв Сибіги:

Сибіга піддав критиці заяву постійного представника Росії при ООН

Заяви РФ - це образа для всіх країн, які виступають за мир

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга піддав критиці заяву постійного представника Росії при ООН Василя Небензі, зроблену на засіданні Радбезу.

Сибіга в соціальній мережі X прокоментував заяву представника країни-агресора, в якій той заявив, що Москва має намір "продовжувати і посилювати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно".

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"Коли світове співтовариство вимагає негайного припинення насильства і переходу до реальних дипломатичних переговорів, Росія використовує міжнародні дипломатичні майданчики, щоб транслювати агресивну і мілітаристську риторику", - наголосив він.

За словами глави МЗС, такі висловлювання - це образа не тільки для України, а й для всіх країн, які виступають за мир, включно зі США, державами Європи, Китаєм, Бразилією та іншими.

Сибіга заявив, що Україна очікує міжнародної реакції на подібні провокаційні заяви з боку РФ, оскільки вони підривають перспективи врегулювання конфлікту.

"Ми переконані, що тиск на Росію необхідно посилити негайно. Москва не сприймає ввічливі сигнали і дипломатичні заклики - з нею потрібно говорити мовою санкцій і нарощування підтримки України", - підсумував він.

/ @andrii_sybiha

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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