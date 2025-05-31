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9-річна дівчинка загинула, є постраждалі: РФ вночі атакувала 3 області – деталі

Альона Вороніна
31 травня 2025, 07:57оновлено 31 травня, 09:05
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Внаслідок удару КАБом був зруйнований приватний будинок і пошкоджені ще кілька будинків. 9-річна дівчинка загинула, а 16-річний хлопець поранений.
Удар по Запорожской области
9-річна дівчинка загинула через атаку РФ, був зруйнований будинок/ колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Коротко:

  • РФ вночі атакувала кілька областей
  • Внаслідок удару КАБом в Запорізькій області загинула 9-річна дівчинка, 16-річний хлопець поранений
  • Є влучання в низці областей

Російські окупанти у ніч на суботу, 31 травня, атакували низку українських областей. У Запорізькій області в прифронтовому селі Долинка Пологівського району внаслідок удару керованої авіаційної бомби загинула 9-річна дівчинка, а 16-річний хлопець поранений.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що Росіяни поцілили КАБами по житловій забудові. Один будинок зруйнували, ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.

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Удар по Сумській області

Також вночі окупанти завдали удару по Сумській області. Як повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, у ніч на 31 травня ворог завдав ракетних ударів по території Недригайлівської громади. Є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.

"Щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці. Наслідки атаки уточнюються", – зазначили в Сумській ОВА.

Удар по Харкову

Крім цього, загарбники атакували Харків дронами. Вночі у Харкові пролунала серія вибухів. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, були "прильоти" у двох районах міста. У Київському районі було влучання в дах на території підприємства, спалахнула пожежа. У Шевченківському районі внаслідок обстрілу зайнялася пожежа. На місці влучань працюють профільні служби.

Пізніше Синєгубов повідомив, що у Київському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала одна людина. Медики надають всю необхідну допомогу.

Також голова Харківської ОВА розповів, що під обстрілом ворожих безпілотників опинилося також місто Ізюм. В місті лунали вибухи. За попередніми даними, зафіксовано влучання на території цивільного підприємства. Зазначається, що станом на цей час інформація про постраждалих не надходила.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що є інформація про влучання по території виробничого підприємства у Київському районі. Також у цьому районі внаслідок прильоту у кількох будинках вибиті шибки. У Шевченківському районі під ударом опинилася СТО – пошкоджено приміщення та кілька автомобілів.

Терехов також розповів, що всього зафіксовано вісім прильотів по Харкову – два у Шевченківському районі і шість у Київському.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Житомирській області попрощалися з дітьми, яких вбила РФ. Тамара та Станіслав навчалися в музичній школі, а Роман — обожнював історію України та фізику.

У Defense Express раніше повідомили, що РФ уже не може запускати по Україні багато ракет, є 2 серйозні причини. РФ залучила до обстрілів в минулі дні навіть рідкісні стратегічні бомбардувальники Ту-160. Але при цьому випустила відносно небагато ракет.

Нагадаємо, Трамп відреагував на удари РФ по Україні та згадав про санкції проти Москви. Американський лідер відповів, чому не вводить нові санкції проти Росії.

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Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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