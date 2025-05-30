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"Вишукують слабкі місця": чи зможе РФ провести грандіозний літній наступ

Ангеліна Підвисоцька
30 травня 2025, 22:24
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Російські окупанти намагатимуться прориватися у слабких місцях
Півненко, фронт
РФ не зможе провести грандіозний наступ / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго, 22 окрема механізована бригада

Що відомо:

  • РФ намагається знайти слабкі місця на фронті
  • РФ хоче, щоб фронт посипався
  • РФ розраховує на те, що у ЗСУ закінчаться резерви

РФ не зможе провести грандіозний наступ і прорватися на глибину 500 км. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він стверджує, що РФ намагається промацувати слабкі місця й атакувати саме там. Ворог сподівається, що після таких проривів почне сипатися весь фронт.

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"Грандіозного наступу а-ля Вісло-Одерська операція з проривом на глибину 500 км точно не буде. Швидше за все, російські війська будуть хитати фронт, вишукуючи слабкі місця. Так сталося і під Костянтинівкою: противник намацав слабке місце і вдарив там, і тепер нам однією-двома бригадами заткнути дірку, що утворилася, буде складно. Як рік тому було з Очеретиним, після якого почалися наші проблеми на південному фланзі, так і зараз російські війська шукають слабке місце. А далі у Росії розрахунок на те, що фронт почне сипатися, як шашечки доміно", - каже Золотарьов.

Він упевнений, що саме до цього зводиться суть літнього наступу окупантів. Росія хоче розтягнути резерви українських військ.

"Кремль робить ставку на те, що врешті-решт знайдеться слабке місце, на яке не вистачить останнього батальйону або останньої бригади, щоб купірувати кризу. Це і є війна на виснаження", - додав він.

Водночас будь-яка бронетанкова та колісна техніка знищується за 5-10 км від лінії фронту. Ворог не може сконцентрувати велику кількість техніки для оперативного прориву на велику глибину. Загородній вважає це нереальним завданням.

"Це може статися, тільки якщо завалиться фронт, але поки що, слава Богу, цього вдається уникнути. Тому й далі буде йти планомірне розхитування фронту противником у розрахунку на те, що резерви ЗСУ все-таки закінчаться", - підсумував експерт.

Ситуація в Харківській області - останні новини

Раніше, як писав Главред, повідомлялося, що на Харківщині армія РФ постійно проводить ротації підрозділів, які залучені до штурмових дій. Також ворог накопичує резерви в районах Вовчанська та Дворічного.

Напередодні військовий повідомив, що окупанти вирішили використати легкоброньовану та броньовану техніку для швидкого перекидання особового складу на Харківщину, однак це не спрацювало на руку ворогу.

Нагадаємо, згідно з низкою західних джерел, Росія перекинула близько 50 тисяч військовослужбовців з Курської області в Харківську область України, де має певні успіхи.

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Хто такий Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) - український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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