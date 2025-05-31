Зв’язок можуть вимикати під час атак дронів: експерт розповів, коли це станеться

Українські фахівці обговорюють відключення мобільного інтернету на маршрутах "Шахедів".

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Уряд розглядає тимчасове вимкнення зв’язку для ускладнення навігації ворожим дронам / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

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Вимкнення зв’язку позбавить дрони можливості для комунікації

Україна поки обережно ставиться через вплив на цивільних і критичну інфраструктуру

За необхідності мобільний зв’язок будуть відключати, щоб захистити країну

Україна розглядає можливість тимчасового вимкнення мобільного зв’язку та передачі даних на маршрутах ворожих дронів, за аналогією з діями Росії. Про це в інтерв’ю Times of Ukraine заявив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Зараз — це не секрет — обговорюється питання можливого вимкнення передачі даних по траєкторії польоту "Шахедів" для того, щоб повністю позбавити їх будь-яких можливостей для зв'язку", — зазначив Бескрестнов. відео дня

За його словами, Росія вже активно використовує подібну тактику для захисту від українських дронів великої дальності. Зокрема, мобільний зв’язок вимикається у районах, де можуть пролітати безпілотники.

А під час підготовки до 9 травня, коли Кремль побоювався атак на військовий парад, було повністю "заглушено" зв’язок і інтернет у Москві та Підмосков’ї.

шахед / Інфографіка: Главред

"Чому ми це не робимо? Тому що ми піклуємося про наших жителів. Ми розуміємо, що мобільним зв'язком користуються багато хто, інфраструктура, критична зокрема, користуються військові. Тому нам хотілося б відключати мобільний зв'язок в останньому випадку. Але якщо це буде необхідно, ми будемо це робити", — підкреслив експерт.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.

Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.

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Що таке РЕБ? Радіоелектро́нна боротьба́ (РЕБ) — сукупність узгоджених дій військових сил щодо: здобуття інформації про розташування радіоелектронних засобів (РЕЗ), систем управління військами і зброї противника, їхнього знищення, захоплення, виведення з ладу, радіоелектронного придушення; захисту власних РЕЗ і систем управління військами та зброєю від застосованих противником заходів радіоелектронної розвідки і ведення контррадіоелектронної протидії. РЕБ є видом бойового забезпечення військ. wikipedia.org

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