Зв’язок можуть вимикати під час атак дронів: експерт розповів, коли це станеться

Про головне:
- Вимкнення зв’язку позбавить дрони можливості для комунікації
- Україна поки обережно ставиться через вплив на цивільних і критичну інфраструктуру
- За необхідності мобільний зв’язок будуть відключати, щоб захистити країну
Україна розглядає можливість тимчасового вимкнення мобільного зв’язку та передачі даних на маршрутах ворожих дронів, за аналогією з діями Росії. Про це в інтерв’ю Times of Ukraine заявив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.
"Зараз — це не секрет — обговорюється питання можливого вимкнення передачі даних по траєкторії польоту "Шахедів" для того, щоб повністю позбавити їх будь-яких можливостей для зв'язку", — зазначив Бескрестнов.відео дня
За його словами, Росія вже активно використовує подібну тактику для захисту від українських дронів великої дальності. Зокрема, мобільний зв’язок вимикається у районах, де можуть пролітати безпілотники.
А під час підготовки до 9 травня, коли Кремль побоювався атак на військовий парад, було повністю "заглушено" зв’язок і інтернет у Москві та Підмосков’ї.
"Чому ми це не робимо? Тому що ми піклуємося про наших жителів. Ми розуміємо, що мобільним зв'язком користуються багато хто, інфраструктура, критична зокрема, користуються військові. Тому нам хотілося б відключати мобільний зв'язок в останньому випадку. Але якщо це буде необхідно, ми будемо це робити", — підкреслив експерт.
Удари РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Унаслідок масованих ударів зруйновано житлові будинки, гаражі, об'єкти інфраструктури, пошкоджено автомобілі. У різних частинах міста виникло 10 пожеж.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Унаслідок атаки в місті здійнялися пожежі, понівечено щонайменше 5 приватних будинків.
Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України знищили 50 ударних безпілотників типу Shahed, якими країна-агресор РФ атакувала Україну.
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Що таке РЕБ?
Радіоелектро́нна боротьба́ (РЕБ) — сукупність узгоджених дій військових сил щодо:
здобуття інформації про розташування радіоелектронних засобів (РЕЗ), систем управління військами і зброї противника, їхнього знищення, захоплення, виведення з ладу, радіоелектронного придушення;
захисту власних РЕЗ і систем управління військами та зброєю від застосованих противником заходів радіоелектронної розвідки і ведення контррадіоелектронної протидії.
РЕБ є видом бойового забезпечення військ. wikipedia.org
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