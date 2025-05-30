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"Треба зупинити вбивства": Зеленський розповів про підготовку до переговорів з РФ

Ангеліна Підвисоцька
30 травня 2025, 23:58
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Президент наголосив на тому, що ця зустріч не має бути пустою.
'Треба зупинити вбивства': Зеленський розповів про підготовку до переговорів з РФ
Зеленський заговорив про переговори з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Що каже Зеленський:

  • Зеленський розглядає можливість проведення чотиристоронньої зустрічі
  • Зеленський хоче зупинити вогонь

Президент України Володимир Зеленський заговорив про наступну зустріч з РФ. Це він обговорював з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський наголосив на тому, що наступна зустріч з РФ не має бути пустою. Лише в такому випадку Україна буде готова взяти у ній участь.

відео дня

"Щойно в мене була хороша і дуже змістовна розмова з Президентом Туреччини Подякував йому особисто та всій Туреччині за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави ... Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей", - зазначив президент.

Також він обговорив можливість проведення чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, РФ, Туреччини та США.

Переговори про припинення вогню - останні новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що Україна запропонувала РФ умови припинення вогню. Інформацією поділився високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

Як писав Главред, раніше Андрій Єрмак розповів про можливі компроміси. Україна вимагатиме ясності під час майбутніх переговорів, підкреслив глава ОП.

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