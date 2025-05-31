"Це страшно": РФ штурмує на Сумщині з новою тактикою, у ЗСУ розкрили загрози

Українські військові офіційно повідомляють про спроби просування противника.

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ЗСУ відбивають атаки / Колаж: Главред, фото: 81 ОБр ДШВ, 21 ОМБр

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На Сумщині мало механізованих штурмів РФ

РФ перекидає на сумський напрямок війська з Донецької області

Російським військовим вдається просуватися в Сумській області завдяки великій кількості живої сили, що підтверджують артилеристи ЗСУ, позиції яких знаходяться в регіоні.

За словами командира одного з батальйонів 117-ї бригади ТРО на ім'я Андрій, на Сумщині мало механізованих штурмів, але дуже багато "піхотних накатів", передає Сurrenttime.

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"Можливо, техніка буде втягуватися незабаром. Але я думаю, що її тут дуже мало", - каже він.

Військовослужбовець знає інформацію від військових аналітиків про те, що Росія перекидає на сумський напрямок частини військ із Донецької області. Саме тому розрахунок гаубиці веде стрільбу не тільки на зрив російських штурмів, а й по логістиці противника.

"Зараз напруженіша робота стала. У них там зосередження на кордоні", - каже один із бійців бригади.

117 бригада - це Сумська тероборона. Більшість солдатів із Сум або області. Тому перебувати тут для них особливо важливо - вони в прямому сенсі захищають свої домівки.

"Бачу, що там відбувається. Це страшно, за рідних страшно", - зізнається один із бійців.

Українські військові офіційно повідомляють про спроби просування противника до низки населених пунктів. А в Червоному Хресті заявили, що евакуація з деяких сіл уже неможлива - там бачили російських військових. Саме тому поки що розмови про перемир'я лише залишаються розмовами в бліндажі.

"Переговори можливі, але мені здається, нас історія вже навчила, починаючи з 2014 по 2019 рік, як ведуться переговори. І, повірте, в очах цих хлопців ви не знайдете надії на переговори", - каже командир батальйону Андрій.

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Раніше повідомлялося про те, що десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник. Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак". Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

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