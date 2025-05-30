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Переговори про припинення вогню: Єрмак розповів про можливі компроміси

Олексій Тесля
30 травня 2025, 18:28
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Україна потребуватиме ясності під час майбутніх переговорів, підкреслив глава ОП.
Ермак, Украина
Андрій Єрмак прокоментував переговорний процес / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяв Єрмака:

  • Компроміс не дорівнює капітуляції
  • Україна вимагатиме ясності під час майбутніх переговорів

Україна прагне миру понад усе, але не ціною капітуляції, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Компроміс не дорівнює капітуляції. Москва пропонує новий раунд переговорів. І ми готові до діалогу", - заявив він під час заходу, присвяченого 30-річчю Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ.

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За словами глави ОП, Україна потребуватиме ясності під час майбутніх переговорів.

"Чітких, а головне - зважених пропозицій. Ми не купимося на кота в мішку, званого меморандумом. У нас уже був один. Достатньо. Дипломатія має базуватися на конкретиці, а не на порожніх обіцянках", - заявив Єрмак.

Він також наголосив, що за час свого існування Дипломатична академія підготувала багатьох спеціалістів, які зараз представляють Україну у світі та просувають українські інтереси.

"Ваші перемоги вимірюються серцями та умами, згуртованими заради України. Для нас критично важливо втримати безпрецедентну єдність навколо України. Доводиться весь час змінюватися, бути твердим у принципах і гнучким у підходах", - сказав він.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна запропонувала РФ умови припинення вогню. Інформацією поділився високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

Як писав Главред, раніше президент США Трамп провів переговори телефоном з лідерами України і РФ. Він також висловив думку, що Путін нібито зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту з Україною.

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Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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Андрій Єрмак війна Росії та України Переговори про припинення вогню
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