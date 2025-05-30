Регіони накриють дощі з грозами: де синоптики прогнозують штормову погоду

Погода у Дніпрі буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 31 травня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 31 травня

Де температура повітря опуститься до +6 градусів

У яких областях будуть дощі та грози

Погода в Україні 31 травня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

З 31 травня по 2 червня синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Херсонській, Харківській та Сумській областях.

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Прогноз погоди в Україні на 31 травня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 31 травня та 1 червня буде тепла погода. Температура повітря вдень підвищиться до +26 градусів. Водночас у суботу очікуються дощі з грозами на заході, сході, півдні та у центральних областях. На півночі ймовірні дощі у Житомирській та Чернігівській областях.

1-го червня буде сонячно лише на півночі. Інші регіони заливатиме періодичними дощами. У вівторок очікуються свіжі +19 градусів, а вже у четвер Київ накриє шалена спека - 28-30 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 31 травня

В Україні 31 травня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у східних, західних, південно-східних областях. Там також можуть бути грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14°, на південному сході країни до 17°, в західних областях 6-11°, вдень в Україні 20-25°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 31 травня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+25 градусів. Найнижча температура буде у Кіровоградській області. Там температура повітря опуститься до +11...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 травня / фото: meteoprog

Погода 31 травня у Києві

У Києві 31 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 31 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, погода до кінця травня в Україні різко зміниться – синоптик розповіла, що станеться. Синоптик дала Главреду ексклюзивний прогноз і розповіла, коли в Україні потеплішає і що буде з погодою до кінця травня.

Також раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний шторм – де литимуть грозові дощі з градом та шквалами. Погода в Одесі буде однією з найхолодніших. Там температура повітря підвищиться лише до +19 градусів.

Нагадаємо, спека насувається нестерпна – синоптик попередила про аномалії. Літо в Україні буде з неймовірно контрастною погодою, розповіла Вазіра Мартазінова.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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