Україна не здійснюватиме платіж у $665 млн: неочікувана заява від Мінфіну

Міністерство фінансів підтверджує суму виплат за деривативами і пояснює причини мораторію.

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Мінфін інформує про важливість реструктуризації для збереження фінансової стабільності країни / Колаж: Главред, фото: Главред

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Чому Україна не здійснюватиме платіж за деривативами

Які наслідки має діючий мораторій

Наступний платіж за державними деривативами становить понад 665 млн доларів, проте наразі його проведення не планується. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

У заяві, оприлюдненій сьогодні на Ірландській фондовій біржі, підтверджується, що за станом на 30 квітня 2025 року сума виплати, запланованої на 2 червня 2025 року, становить 665 млн 453 тис. 507,60 доларів.

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Водночас в Україні нагадали власникам державних деривативів про діючий мораторій на виплати, введений урядом 27 серпня 2024 року. Цей мораторій буде дійсний до завершення реструктуризації відповідних зобов’язань.

У Мінфіні також нагадали, що у серпні 2024 року з умов деривативів було вилучено положення про крос-дефолт, що означає:

"Дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави".

Мораторій є складовою ширшої стратегії реструктуризації державного боргу, оголошеної у серпні 2024 року. Міністерство підкреслює, що метою є справедливе і рівноправне ставлення до всіх кредиторів у межах реструктуризації для відновлення боргової стійкості у рамках програми МВФ.

"Україна залишається відданою конструктивному діалогу з усіма зацікавленими сторонами та продовжує консультації задля досягнення справедливої та комплексної реструктуризації державних деривативів, яка забезпечить довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни", — йдеться у заяві Мінфіну.

Військова допомога - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Україні передадуть $1,1 мільярда. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Попри складні умови, економіка України демонструє стійкість.

Крім того, Міжнародний валютний фонд та Україна досягли домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Це відкриває шлях до виділення чергового траншу у розмірі близько 500 мільйонів доларів.

Стало відомо, чому Шольц проти нового пакету допомоги Україні. У ЗМІ розкрили, що в уряді вже кілька тижнів тривають суперечка щодо додаткової військової допомоги для України. Вміст пакета компонували відповідно до запиту української сторони.

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Що відомо про Міністерство фінансів України? Міністерство фінансів України (Мінфін України) — центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також визначає політику у митній та податковій сфері. Міністерство відповідає за те, щоб створювати фінансове забезпечення для виконання державних функцій та умови для стабільного розвитку економіки шляхом ефективного, збалансованого, неупередженого та прозорого управління державними фінансами, пише Вікіпедія.

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