Вдарить +30 градусів: стала відома дата, коли Україну накриє спека

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода у вихідні, 31 травня і 1 червня
- Де будуть дощі у вихідні
- Коли Україну накриє літня спека
Погода в Україні скоро стане спекотною. У перші дні червня очікуються теплі погодні умови. У вівторок, 3 червня, буде короткочасна свіжість до +19 градусів. А вже у наступний четвер, 5 червня, температура повітря очікується на рівні +28…+30 градусів.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Також вона опублікувала прогностичну карту температури повітря на 5 червня, на якій видно, що у цей день нашу державу повністю накриє спека.
Погода в Україні 31 травня – 1 червня
Синоптикиня також розповіла, якою буде погода у нашій державі у вихідні. 31 травня і 1 червня в Україні очікується тепла погода.
У денний період максимальна температура повітря становитиме +20…+26 градусів.
У суботу дощі, місцями з грозами, пройдуть на заході, сході України, місцями у центральних областях і в південній частині. Серед північних областей дощі ймовірні в суботу на Житомирщині та Чернігівщині. Київщина та Сумщина – без істотних опадів, зазначила синоптикиня.
У неділю, 1 червня, будуть періодичні дощі у більшості областей України. Тільки північна частина уникне опадів, 1 червня там буде сонячно.
Погода в Києві у вихідні
У Києві в суботу-неділю передбачається, як і повсюди, тепла погода з температурою повітря +22…+24 градуси, каже Діденко.
"Зустріч весни та літа пройде серед сонячної атмосфери – у столиці істотні дощі малоймовірні", – зазначила вона.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що будуть град, грози і температура +6 – небезпечна погода в Україні ще більше посилиться. Практично усі вихідні в багатьох областях України будуть сильні опади. Можливі град і грози. Температура в деяких областях буде нижчою за норму на 1-4 градуси.
Як раніше повідомляв Главред, суха погода накриє частину України – стало відомо, де припиняться дощі з грозами. Синоптикиня сказала, у яких областях може бути суха погода, а де будуть продовжувати йти дощі з грозами і градом.
Нагадаємо, магнітна буря потужно вдарила – найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну. Найсильніша магнітна буря за останні місяці штормить Україну.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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