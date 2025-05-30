Вдарить +30 градусів: стала відома дата, коли Україну накриє спека

Спекотні дні уже наближаються, зазначає синоптикиня. Вона розповіла, коли саме нашу державу накриє літня спека.

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Погода в Україні - стала відома дата, коли Україну накриє спека/ фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у вихідні, 31 травня і 1 червня

Де будуть дощі у вихідні

Коли Україну накриє літня спека

Погода в Україні скоро стане спекотною. У перші дні червня очікуються теплі погодні умови. У вівторок, 3 червня, буде короткочасна свіжість до +19 градусів. А вже у наступний четвер, 5 червня, температура повітря очікується на рівні +28…+30 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Також вона опублікувала прогностичну карту температури повітря на 5 червня, на якій видно, що у цей день нашу державу повністю накриє спека.

відео дня

Погода в Україні 5 червня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 31 травня – 1 червня

Синоптикиня також розповіла, якою буде погода у нашій державі у вихідні. 31 травня і 1 червня в Україні очікується тепла погода.

У денний період максимальна температура повітря становитиме +20…+26 градусів.

У суботу дощі, місцями з грозами, пройдуть на заході, сході України, місцями у центральних областях і в південній частині. Серед північних областей дощі ймовірні в суботу на Житомирщині та Чернігівщині. Київщина та Сумщина – без істотних опадів, зазначила синоптикиня.

У неділю, 1 червня, будуть періодичні дощі у більшості областей України. Тільки північна частина уникне опадів, 1 червня там буде сонячно.

Погода в Україні 31 травня/ meteoprog

Погода в Україні 1 червня/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

У Києві в суботу-неділю передбачається, як і повсюди, тепла погода з температурою повітря +22…+24 градуси, каже Діденко.

"Зустріч весни та літа пройде серед сонячної атмосфери – у столиці істотні дощі малоймовірні", – зазначила вона.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що будуть град, грози і температура +6 – небезпечна погода в Україні ще більше посилиться. Практично усі вихідні в багатьох областях України будуть сильні опади. Можливі град і грози. Температура в деяких областях буде нижчою за норму на 1-4 градуси.

Як раніше повідомляв Главред, суха погода накриє частину України – стало відомо, де припиняться дощі з грозами. Синоптикиня сказала, у яких областях може бути суха погода, а де будуть продовжувати йти дощі з грозами і градом.

Нагадаємо, магнітна буря потужно вдарила – найсильніший за кілька місяців шторм накрив Україну. Найсильніша магнітна буря за останні місяці штормить Україну.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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