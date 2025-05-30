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РФ не потрібен результат: Зеленський висунув гучне звинувачення на адресу Кремля

Олексій Тесля
30 травня 2025, 19:43
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Україна і Туреччина не отримували від російської сторони жодних документів, підкреслив президент.
переговори, Зеленський
Володимир Зеленський прокоментував перспективи переговорів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Головне:

  • Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню
  • Україна і Туреччина не отримували від російської сторони жодних документів

Українська сторона цінує роботу з Туреччиною заради того, щоб дипломатія спрацювала, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

"Обговорили дипломатичні зусилля - наші та партнерів. Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню і продовжує вбивства. Крім того, росіяни вже понад тиждень не можуть представити так званий "меморандум", який обіцяли підготувати одразу після обміну 1000 на 1000", - написав Зеленський у Telegram за результатами зустрічі.

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Глава держави підкреслив, що Україна і Туреччина не отримували від російської сторони жодних документів.

"Щоб зустріч була не порожньою, потрібно розуміти її адженду і належним чином підготуватися до переговорів. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною", - написав Зеленський.

Як повідомляє Офіс президента, окрему увагу під час зустрічі Зеленський і Фідан приділили важливості збільшення санкційного тиску на Росію. Президент наголосив, що необхідно й надалі робити все можливе, щоб примусити РФ до закінчення цієї війни. Москва має припинити нав'язувати світові свої умови та почати вести переговори чесно.

"Вдячні за чітку турецьку позицію - послідовну і повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив президент.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Україна запропонувала РФ умови припинення вогню. Інформацією поділився високопоставлений український чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Папа Римський готовий провести мирні переговори щодо України. Про згоду приймати у Ватикані представників України і РФ понтифік розповів прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні.

Як писав Главред, раніше Андрій Єрмак розповів про можливі компроміси. Україна вимагатиме ясності під час майбутніх переговорів, підкреслив глава ОП.

Інші новини:

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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Володимир Зеленський війна Росії та України Переговори про припинення вогню
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