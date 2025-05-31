Трамп дивно висловився про Зеленського

До того ж Трамп натякнув, що не вважає Путіна поганою людиною.

https://glavred.net/politics/tramp-stranno-vyskazalsya-o-zelenskom-10669328.html Посилання скопійоване

Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Про що йдеться:

Трамп назвав Зеленського впертим

Трамп натякнув, що не вважає Путіна поганою людиною

Президент США Дональд Трамп раптово поскаржився на президента України Володимира Зеленського. Він назвав його дуже впертим. Це сталось під час спілкування з журналістами в Білому домі.

"І Зеленський. Зеленський дуже впертий теж", - сказав Трамп. відео дня

При цьому американський президент не захотів прямо відповідати на питання про те, чи вважає він Путіна поганою людиною.

"Я дуже добре його знаю. І я багато чого з ним пережив", – сказав у відповідь президент США, нагадавши, що за першої каденції його буцімто безпідставно звинувачували у зв’язках з Кремлем.

Трамп розлючений на Путіна - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Крім того, Трамп не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

Пізніше американський лідер звернувся до російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що без нього з Росією сталося б "багато поганих речей". У відповідь заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вибухнув погрозами. Зокрема, Медведєв заявив, що є лише одна насправді погана річ - це Третя світова війна.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред