У путініста Кіркорова почалася чорна смуга в житті.

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Філіп Кіркоров / колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Що сталося у Кіркорова

Що відомо про закриття його бізнесу

Одна з компаній, власником якої є тяжко хворий Філіп Кіркоров, стала "жертвою" податкової служби терористичної Росії.

Як пишуть російські пропагандисти, одна з компаній, яка займалася продажем одягу, мала порушення з документами і відповідні органи ухвалили рішення закрити її.

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Путініст Кіркоров позбувся компанії / Фото Instagram/fkirkorov

Повідомляється також, що ця компанія не приносила прибутку з 2018 року. Крім того, про неї не було відомо практично ніяких даних, а також вона мала борг у розмірі 4 млн рублів (близько 8 млн гривень).

"До ліквідації призвело кілька чинників: тривала відсутність фінансової активності, наявність недостовірних відомостей про адресу реєстрації та заборгованість із податків на 4 тисячі рублів", - повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Звездач".

Путініст Кіркоров поки що зник з радарів / Фото Instagram/fkirkorov

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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