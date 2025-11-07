Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

Руслан Іваненко
7 листопада 2025, 02:04
336
Українські війська відбивають численні атаки противника на ключових напрямках фронту.
ВСУ, Фронт, Война
Захисники знищують техніку ворога та нейтралізують особовий склад / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • 164 бої на фронті 6 листопада, найбільше на Покровському напрямку
  • Українські війська відбили численні атаки противника за день
  • Росіяни завдали ракетних, авіаційних ударів та понад 3800 обстрілів

У четвер, 6 листопада, українські війська зафіксували 164 бойових зіткнення з російськими окупантами. Найбільш активні бої точилися на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 55 атак противника, повідомляє Генеральний штаб.

Противник намагався просунутися у районах Червоного Лиману, Федорівки, Мирнограда, Никанорівки, Родинського, Дорожнього, Новопавлівки, Новоекономічного, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та Філії. Деякі зіткнення тривають.

відео дня

"Українські військові знешкодили 97 російських солдатів, з них 60 безповоротно. Також було уражено 14 дронів-камікадзе, один автомобіль та п’ять одиниць спеціальної техніки, пошкоджено артилерійську систему та пункт управління БпЛА, а також знищено 13 укриттів особового складу противника", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Російські війська завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, скинувши 95 керованих авіабомб, а також здійснили 3839 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили вісім штурмових дій ворога, ще два боєзіткнення тривають. Противник завдав чотирьох авіаударів і 160 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів атакував позиції поблизу Вовчанська, Кам’янки та Дворічанського. На Куп’янському напрямку українські війська відбили 12 атак на Петропавлівку, Піщане та Глушківку.

На Лиманському напрямку росіяни восьмий раз наступали біля Новоєгорівки, Борівської Андріївки, Греківки, Зарічного та Новоселівки.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

На Слов’янському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку захисники України відбили дві атаки поблизу Новомаркового та Віролюбівки, а на Костянтинівському – 14 атак біля Олександро-Шультине, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та в напрямку Софіївки.

На Олександрівському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборону біля Січневого, Вороне, Соснівки, Солодкого, Привільного, Павлівки, Вербового та Першотравневого. Два боєзіткнення тривають, під авіаударами опинилися Відрадне та Орестопіль.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень поблизу Новомиколаївки та в напрямку Нового; авіаудари завдано по Добропіллю та Тернуватому.

На Оріхівському напрямку наступальних дій противник не проводив. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один штурм у напрямку Антонівського мосту, авіаудар зазнала Ольгівка.

Прогноз експерта щодо активності ворога

За словами Івана Ступака, військового експерта та колишнього співробітника СБУ, російські війська можуть наростити активність на фронті, щоб досягти значущих результатів.

"Москва може утримувати паузу до грудня, а під час різдвяних свят зробити спробу прориву. До лютого Росія, ймовірно, спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", – зазначає експерт.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, російські війська захопили один населений пункт і просунулися в районах ще шести населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це 6 листопада повідомив український аналітичний проєкт DeepState.

Крім того, активність російських окупаційних військ на Лиманському напрямку зростає, особливо після погіршення погодних умов. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Нагадаємо, що на Покровському напрямку, у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, спостерігається помітне посилення штурмової активності російських військ уздовж усієї лінії оборони.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

02:04Фронт
Росіяни активізуються: військовий попередив про загрозу на важливому напрямку

Росіяни активізуються: військовий попередив про загрозу на важливому напрямку

23:08Фронт
Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

21:52Світ
Реклама

Популярне

Більше
Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Гороскоп на сьогодні 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Останні новини

03:10

Грошове дерево цвістиме цілий рік: секретна підгодівля для всіх рослин

02:43

Ретроградний Меркурій вдарить по чотирьох знаках зодіаку - кого чекають труднощі

02:04

Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

01:30

Міс Всесвіт-2025: учасниця достроково покинула конкурс

00:54

Знайшов дружині заміну: Роман Сасанчин "засвітив" обличчя нової дівчини

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
00:32

"Динамо" феєрично розгромило суперника в Лізі конференцій: подробиці матчу

00:01

Не в столиці і не у великому місті: де сховалася найдовша вулиця УкраїниВідео

06 листопада, четвер
23:29

Уперше в історії участі: українка стала Віцеміс Земля-2025

23:17

Ліга конференцій: "Шахтар" з великою перевагою здобув другу перемогу

Реклама
23:08

Росіяни активізуються: військовий попередив про загрозу на важливому напрямку

22:19

Жінка-цукерочка: який зараз вигляд має вдова Миколи Мозгового

22:10

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт нявкає вночіВідео

22:09

"По чарочці": Остап Ступка висловився про свій алкоголізм

21:53

ЗМІ розкрили "сімейну імперію" Путіна: диктатор влаштував у владу 24 родичів

21:52

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

21:43

Нова начинка і смак ще кращий - рецепт ідеальних фаршированих перцівВідео

20:59

Трансмісія цього не прощає: які звички водіїв непомітно "вбивають" коробку

20:49

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

20:48

"Перший вирок в історії України": окупанту дали довічне за розстріл полоненого

20:45

ДАСУ назвало компанії, на які з "Укренерго" виводилися найбільші кошти за каденції Кудрицького

Реклама
20:35

У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

20:27

Порошок чи гель для прання: названо засіб, який працює найкраще

19:49

Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

19:47

Свіжі огірки без теплиці й городу: експерт розкрив сорти та покрокову схемуВідео

19:45

MELOVIN розкрив шокуючу суму, яку вклав у створення свого нового альбому

19:34

Новий удар по гаманцю: названо терміни і причини зростання цін на продукти

19:26

Влупить -4 градуси: названо регіони, де буде мороз

19:25

Одна помилка під час варіння макаронів псує смак: вчені розповіли, як правильноВідео

19:10

Почалася ядерна Санта-Барбара: Путін розіграв цілий спектакльПогляд

18:52

Склянки засяють за секунди: чим натерти посуд, щоб прибрати весь налітВідео

18:50

"Взяв пісню без дозволу": гурт "Тінь Сонця" розкрив деталі скандалу з Усиком

18:38

"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень

18:37

У Ніцці виявили квартиру родини Гетманцева вартістю 930 тисяч євро - журналіст

18:32

Чи є загроза тотального блекауту: РФ обрала цілі нових масованих ударів

18:26

Світло вимикатимуть до пізнього вечора: нові графіки на 7 листопада

18:16

Яніна Соколова розповіла про свою "терапію" після розставання з Харчишиним

18:11

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

17:52

Покровськ став "складною дилемою" для України і шансом для Путіна - WP

17:49

Головоломка для людей з гострим зором: знайдіть зефір серед тюленів за 11 секунд

17:42

Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

Реклама
17:40

Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

17:30

Про запітнілі вікна можна забути: один хитрий трюк повністю усуне конденсатВідео

17:02

Шалений цінопад: вперше за місяці один продукт став значно дешевшим

17:01

Забрав понад 16 мільйонів і втік: поліція затримала підозрюваного правоохоронцяВідео

17:01

У Росії лунають вибухи: невідомі дрони вже вдруге атакували російський НПЗ

16:58

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

16:48

Окупанти атакували автобус у Херсоні: серед поранених - 14-річна дівчинка

16:24

Удар США по режиму Мадуро зіграє на руку Путіну: названо головну причину

16:21

Чому 7 листопада не можна працювати допізна: яке церковне свято

16:17

Штрафів точно не буде: де водіям можна їздити із будь-якою швидкістю

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти