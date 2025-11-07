Напруга на фронті зросла: Генштаб розповів про останні події

Українські війська відбивають численні атаки противника на ключових напрямках фронту.

Захисники знищують техніку ворога та нейтралізують особовий склад / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

164 бої на фронті 6 листопада, найбільше на Покровському напрямку

Українські війська відбили численні атаки противника за день

Росіяни завдали ракетних, авіаційних ударів та понад 3800 обстрілів

У четвер, 6 листопада, українські війська зафіксували 164 бойових зіткнення з російськими окупантами. Найбільш активні бої точилися на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 55 атак противника, повідомляє Генеральний штаб.

Противник намагався просунутися у районах Червоного Лиману, Федорівки, Мирнограда, Никанорівки, Родинського, Дорожнього, Новопавлівки, Новоекономічного, Лисівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та Філії. Деякі зіткнення тривають.

"Українські військові знешкодили 97 російських солдатів, з них 60 безповоротно. Також було уражено 14 дронів-камікадзе, один автомобіль та п’ять одиниць спеціальної техніки, пошкоджено артилерійську систему та пункт управління БпЛА, а також знищено 13 укриттів особового складу противника", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Російські війська завдали одного ракетного та 37 авіаційних ударів, скинувши 95 керованих авіабомб, а також здійснили 3839 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили вісім штурмових дій ворога, ще два боєзіткнення тривають. Противник завдав чотирьох авіаударів і 160 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів атакував позиції поблизу Вовчанська, Кам’янки та Дворічанського. На Куп’янському напрямку українські війська відбили 12 атак на Петропавлівку, Піщане та Глушківку.

На Лиманському напрямку росіяни восьмий раз наступали біля Новоєгорівки, Борівської Андріївки, Греківки, Зарічного та Новоселівки.

Лиман / Інфографіка: Главред

На Слов’янському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку захисники України відбили дві атаки поблизу Новомаркового та Віролюбівки, а на Костянтинівському – 14 атак біля Олександро-Шультине, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та в напрямку Софіївки.

На Олександрівському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборону біля Січневого, Вороне, Соснівки, Солодкого, Привільного, Павлівки, Вербового та Першотравневого. Два боєзіткнення тривають, під авіаударами опинилися Відрадне та Орестопіль.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень поблизу Новомиколаївки та в напрямку Нового; авіаудари завдано по Добропіллю та Тернуватому.

На Оріхівському напрямку наступальних дій противник не проводив. На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один штурм у напрямку Антонівського мосту, авіаудар зазнала Ольгівка.

Прогноз експерта щодо активності ворога

За словами Івана Ступака, військового експерта та колишнього співробітника СБУ, російські війська можуть наростити активність на фронті, щоб досягти значущих результатів.

"Москва може утримувати паузу до грудня, а під час різдвяних свят зробити спробу прориву. До лютого Росія, ймовірно, спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", – зазначає експерт.

Як повідомляв Главред, російські війська захопили один населений пункт і просунулися в районах ще шести населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це 6 листопада повідомив український аналітичний проєкт DeepState.

Крім того, активність російських окупаційних військ на Лиманському напрямку зростає, особливо після погіршення погодних умов. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Нагадаємо, що на Покровському напрямку, у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, спостерігається помітне посилення штурмової активності російських військ уздовж усієї лінії оборони.

Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України.

