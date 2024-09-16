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Особисто представить план миру: Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Ангеліна Підвисоцька
16 вересня 2024, 18:12
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Президент України буде наполягати на необхідності надати дозвіл на удари далекобійними ракетами по території РФ.
Зеленский, Генассамблея ООН
Зеленський виступить на засіданні Генасамблеї ООН / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський буде виступати на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Він особисто представить так званий план перемоги лідерам країн-партнерів. Про це повідомляє Голос Америки.

Загальні дебати на Генасамблеї ООН розпочнуться 24 вересня. У цей день виступить президент США Джо Байден. Виступ президента Володимира Зеленського запланований на 25 вересня.

Зеленський особисто хоче ознайомити з планом перемоги України не лише Байдена, а й кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Камалу Гарріс. Він буде наголошувати на необхідності передати Україні далекобійні ракети, які допоможуть змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру.

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"Пакет перемоги, який я представлю президенту Сполучених Штатів, може прокласти шлях до надійного миру – до повної реалізації Формули миру ... Протиставити цьому терору можна лише системне рішення. Це рішення щодо далекобійності. Щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидне, логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, – все це доводить, що далекобійність має бути – і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Італії – усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів", - сказав Зеленський.

Очікується, що партнери дозволять Україні бити західною далекобійною зброєю по території РФ.

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США готуються оголосити про дозвіл ЗСУ бити ATACMS по Росії. Україна останні місяці посилено закликала Вашингтон дозволити бити вглиб Росії наявними далекобійними ракетами США.

Нагадаємо, раніше з'явилася реакція Володимира Путіна на ймовірність далекобійних ударів ЗСУ по Росії. Кремлівський диктатор як завжди погрожує Північноатлантичному блоку "наслідками".

Як повідомлялося раніше, США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - ракети JASSM дальністю до 400 км.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

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