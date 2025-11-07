Рус
"Динамо" феєрично розгромило суперника в Лізі конференцій: подробиці матчу

Руслан Іваненко
7 листопада 2025, 00:32
31
Кияни продемонстрували впевнену гру після двох поразок і піднялися у турнірній таблиці Ліги конференцій.
Динамо
"Динамо" розгромило "Зрінські" 6:0 / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • "Динамо" розгромило "Зрінські" 6:0 у Лізі конференцій
  • Київський клуб здобув першу перемогу у груповому турнірі
  • Матч завершився рекордним рахунком для "Динамо" з 2016 року

Київське "Динамо" здобуло розгромну перемогу у третьому турі основного раунду Ліги конференцій, обігравши боснійський "Зрінські" з рахунком 6:0, повідомляє "Суспільне Спорт".

Після двох поразок у стартових турах — від англійського "Крістал Пеласу" та турецького "Самсунспора" — кияни нарешті змогли відновити свій рахунок у турнірній таблиці.

відео дня

Відкрив рахунок "Динамо" на 21-й хвилині захисник Денис Попов після подачі з кутового Віталія Буяльського:

"Попов у верховій боротьбі переправив м’яч у сітку воріт боснійського клубу".

На 56-й хвилині Едуардо Герреро подвоїв перевагу киян після передачі Олександра Піхальонка, а вже через три хвилини Кабаєв довів рахунок до 3:0. На 67-й хвилині Буяльський реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, зробивши рахунок 4:0.

П’ятий гол забив Андрій Ярмоленко після навісу Миколи Шапаренка на 78-й хвилині, а шостий — новачок Владислав Бленуце на 84-й хвилині: "Виграв верхову боротьбу після подачі з кутового".

Підсумковий рахунок

Динамо (Україна) — Зрінські (Боснія і Герцеговина) 6:0Голи: Попов, 26, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 84

Ця перемога стала для "Динамо" найбільшою в основному раунді єврокубків з 2016 року, коли кияни обіграли турецький "Бешикташ" з таким же рахунком.

Завдяки результату кияни піднялися на 24-е місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши три очки.

Наступний матч "Динамо" проведе в чемпіонаті України проти ЛНЗ у неділю, 9 листопада, о 15:30.

