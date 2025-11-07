Розрахунок пенсії: що чекає на українців зі стажем 35 років

Пенсія в Україні залежить від років накопиченого стажу і зарплати.

Якою буде пенсія при 35 роках стажу / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Пенсія у 2025 році напряму залежить від страхового стажу та рівня зарплати

Люди зі стажем понад 32 роки можуть виходити на пенсію вже у 60 років

Деякі пенсіонери мають право на низку пільг

У 2025 році українці, які мають 35 років страхового стажу, можуть розраховувати на пенсію, що напряму залежить від рівня їхньої заробітної плати. Як зазначає 24 Канал, ключовими факторами для розрахунку виплат залишаються стаж та середній заробіток.

За словами експертів, формула розрахунку пенсії виглядає наступним чином: зарплата × коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.

До прикладу, якщо особа отримувала мінімальну зарплату - 8 000 гривень, то при 35 роках стажу її пенсія становитиме 2 800 гривень.

Якщо ж офіційний заробіток відповідав середньому рівню - 23 460 гривень (за даними Держстату за I квартал 2025 року), то пенсія сягне 8 211 гривень.

Вимоги для виходу на пенсію у 2025 році

У 60 років - за наявності не менше 32 років стажу.

У 63 роки - за умови 22 років стажу.

У 65 років - при мінімум 15 роках стажу.

Це означає, що людина зі стажем у 34 роки може вийти на пенсію вже у 60 років.

Додаткові надбавки та пільги для пенсіонерів

Згідно із законом "Про внесення змін до окремих законів України щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій громадян", деякі українські пенсіонери мають право на щомісячну доплату до основної пенсії.

Йдеться про осіб, які досягли 80-річного віку, потребують постійного стороннього догляду, отримують пенсію за віком, а не за інвалідністю, і не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. Ці надбавки покликані частково компенсувати витрати на догляд та забезпечити базову соціальну підтримку.

Окрім цього, деякі пенсіонери можуть бути звільнені від сплати за комунальні послуги. Таке право надається тим, хто працював за спеціальностями, що належать до пільгових категорій. Це стосується, зокрема, працівників, які мали шкідливі або небезпечні умови праці, або ж виконували особливо важливі державні функції.

Також варто пам’ятати, що при нарахуванні пенсії деяким громадянам необхідно подавати довідку про заробітну плату. Це стосується тих, хто мав високий рівень доходу до 1 липня 2000 року, а також осіб, які працювали за сумісництвом. Така довідка дозволяє врахувати реальний рівень заробітку при розрахунку пенсії, що може суттєво вплинути на її розмір.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - останні новини

Главред попереджав про зміну умов виходу на пенсію в Україні, що набере чинності з 2026 року. Ключові нововведення, що вплинуть на можливість призначення пенсій у віці 60 та 63 років, стосуватимуться вимог до страхового стажу громадян.

Крім того, важливою темою залишається ідентифікація отримувачів пенсій. Ця процедура є обов'язковою для сотень тисяч осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном, щоб вони не залишилися без своїх виплат.

Також раніше було пояснено, кому саме з пенсіонерів буде підвищено виплати вже у листопаді. Йдеться про додаткові нарахування у розмірі понад 900 гривень.

