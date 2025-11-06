Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

Міністр оборони Швеції підтвердив просування переговорів із Києвом щодо Gripen.

Швеція готова частково профінансувати угоду / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Коротко:

Швеція може профінансувати постачання Україні до 150 Gripen

Обговорюються кредити, заморожені активи та програма допомоги

Київ і Стокгольм ведуть переговори про технічну співпрацю

Швеція розглядає можливість допомогти Україні з оплатою угоди на постачання до 150 винищувачів JAS-39 Gripen власного виробництва. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра оборони країни Пола Йонсона.

За словами посадовця, Стокгольм обговорює з Києвом різні варіанти фінансування потенційної угоди.

"Фінансування просувається вперед, і ми тісно співпрацюємо з українською стороною... Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу програму допомоги Україні, яка становить 40 мільярдів крон наступного року та 40 мільярдів у 2027 році", — зазначив Йонсон.

Міністр також підкреслив, що Швеція представила угоду "коаліції охочих", деякі з учасників можуть долучитися до фінансування. Крім того, уряд країни наполягає на можливості використання заморожених російських активів для оплати постачання літаків.

Вартість угоди офіційно не розголошується, проте, за даними Reuters, ціна старішої версії Gripen коливається від 30 до 60 мільйонів доларів, тоді як сучасні модифікації JAS-39E/F можуть коштувати значно дорожче.

Візит українського міністра оборони

6 листопада український міністр оборони Денис Шмигаль під час візиту до Швеції відвідав офіс компанії Saab, виробника винищувачів Gripen. Сторони обговорили можливі напрями технічної співпраці та подальші кроки щодо постачання літаків Україні.

Gripen/ Інфографіка: Главред

"Сучасні літаки Gripen суттєво посилять бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ та сприятимуть реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО. Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в Повітряні сили ЗСУ, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба", — підсумував Шмигаль.

Переваги Gripen для української авіації

Начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат зазначає, що шведські винищувачі JAS 39 Gripen повністю відповідають потребам української авіації і в деяких показниках навіть перевершують американські F‑35.

За його словами, рішення про придбання Gripen планувалося ще на період до 2035 року, але завдяки зусиллям військових процес підготовки та впровадження вдалося значно прискорити.

Ігнат додає, що українські пілоти вже пройшли ознайомчі польоти у Швеції та опанували літак, а економічні переваги Gripen роблять його вигідним вибором — як за вартістю самого літака, так і за обслуговуванням.

Gripen для України - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 22 жовтня зустрівся у Швеції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу. Сторони обговорили велику оборонну експортну угоду.

Крім того, Шведські винищувачі JAS 39 Gripen відповідають потребам Повітряних сил України і в ряді параметрів перевершують американські F‑35, заявив начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що Україна закупить у Швеції від 100 до 150 новітніх багатоцільових винищувачів Gripen. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання цих літаків. Про це стало відомо із спільної пресконференції, яка пройшла 23 жовтня у Стокгольмі.

