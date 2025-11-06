Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

Руслан Іваненко
6 листопада 2025, 21:52
682
Міністр оборони Швеції підтвердив просування переговорів із Києвом щодо Gripen.
Gripen
Швеція готова частково профінансувати угоду / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Коротко:

  • Швеція може профінансувати постачання Україні до 150 Gripen
  • Обговорюються кредити, заморожені активи та програма допомоги
  • Київ і Стокгольм ведуть переговори про технічну співпрацю

Швеція розглядає можливість допомогти Україні з оплатою угоди на постачання до 150 винищувачів JAS-39 Gripen власного виробництва. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністра оборони країни Пола Йонсона.

За словами посадовця, Стокгольм обговорює з Києвом різні варіанти фінансування потенційної угоди.

відео дня

"Фінансування просувається вперед, і ми тісно співпрацюємо з українською стороною... Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу програму допомоги Україні, яка становить 40 мільярдів крон наступного року та 40 мільярдів у 2027 році", — зазначив Йонсон.

Міністр також підкреслив, що Швеція представила угоду "коаліції охочих", деякі з учасників можуть долучитися до фінансування. Крім того, уряд країни наполягає на можливості використання заморожених російських активів для оплати постачання літаків.

Вартість угоди офіційно не розголошується, проте, за даними Reuters, ціна старішої версії Gripen коливається від 30 до 60 мільйонів доларів, тоді як сучасні модифікації JAS-39E/F можуть коштувати значно дорожче.

Візит українського міністра оборони

6 листопада український міністр оборони Денис Шмигаль під час візиту до Швеції відвідав офіс компанії Saab, виробника винищувачів Gripen. Сторони обговорили можливі напрями технічної співпраці та подальші кроки щодо постачання літаків Україні.

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція
Gripen/ Інфографіка: Главред

"Сучасні літаки Gripen суттєво посилять бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ та сприятимуть реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО. Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в Повітряні сили ЗСУ, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба", — підсумував Шмигаль.

Переваги Gripen для української авіації

Начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат зазначає, що шведські винищувачі JAS 39 Gripen повністю відповідають потребам української авіації і в деяких показниках навіть перевершують американські F‑35.

За його словами, рішення про придбання Gripen планувалося ще на період до 2035 року, але завдяки зусиллям військових процес підготовки та впровадження вдалося значно прискорити.

Ігнат додає, що українські пілоти вже пройшли ознайомчі польоти у Швеції та опанували літак, а економічні переваги Gripen роблять його вигідним вибором — як за вартістю самого літака, так і за обслуговуванням.

Gripen для України - що відомо

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський 22 жовтня зустрівся у Швеції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу. Сторони обговорили велику оборонну експортну угоду.

Крім того, Шведські винищувачі JAS 39 Gripen відповідають потребам Повітряних сил України і в ряді параметрів перевершують американські F‑35, заявив начальник управління з комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, що Україна закупить у Швеції від 100 до 150 новітніх багатоцільових винищувачів Gripen. Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо постачання цих літаків. Про це стало відомо із спільної пресконференції, яка пройшла 23 жовтня у Стокгольмі.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Швеція військова допомога Saab JAS-39 Gripen
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

21:52Світ
У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

20:35Війна
Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

19:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається тепер

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Бикам - тривога, Свиням - плітки

Останні новини

22:19

Жінка-цукерочка: який зараз вигляд має вдова Миколи Мозгового

22:10

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт нявкає вночіВідео

22:09

"По чарочці": Остап Ступка висловився про свій алкоголізм

21:53

ЗМІ розкрили "сімейну імперію" Путіна: диктатор влаштував у владу 24 родичів

21:52

Винищувачі Gripen стають ближчими до України - що запропонувала Швеція

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
21:43

Нова начинка і смак ще кращий - рецепт ідеальних фаршированих перцівВідео

20:59

Трансмісія цього не прощає: які звички водіїв непомітно "вбивають" коробку

20:49

Камалія попрощалася з донькою: що сталося

20:48

"Перший вирок в історії України": окупанту дали довічне за розстріл полоненого

Реклама
20:45

ДАСУ назвало компанії, на які з "Укренерго" виводилися найбільші кошти за каденції Кудрицького

20:35

У Трампа назвали нові умови закінчення війни і заявили про переговори з Путіним

20:27

Порошок чи гель для прання: названо засіб, який працює найкраще

19:49

Стартує програма "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів

19:47

Свіжі огірки без теплиці й городу: експерт розкрив сорти та покрокову схемуВідео

19:45

MELOVIN розкрив шокуючу суму, яку вклав у створення свого нового альбому

19:34

Новий удар по гаманцю: названо терміни і причини зростання цін на продукти

19:26

Влупить -4 градуси: названо регіони, де буде мороз

19:25

Одна помилка під час варіння макаронів псує смак: вчені розповіли, як правильноВідео

19:10

Почалася ядерна Санта-Барбара: Путін розіграв цілий спектакльПогляд

18:52

Склянки засяють за секунди: чим натерти посуд, щоб прибрати весь налітВідео

Реклама
18:50

"Взяв пісню без дозволу": гурт "Тінь Сонця" розкрив деталі скандалу з Усиком

18:38

"Національний кешбек": Мінекономіки повідомило, коли будуть виплати за серпень

18:37

У Ніцці виявили квартиру родини Гетманцева вартістю 930 тисяч євро - журналіст

18:32

Чи є загроза тотального блекауту: РФ обрала цілі нових масованих ударів

18:26

Світло вимикатимуть до пізнього вечора: нові графіки на 7 листопада

18:16

Яніна Соколова розповіла про свою "терапію" після розставання з Харчишиним

18:11

Росія готує новий масований удар по Україні - де вже лунають перші вибухи

17:52

Покровськ став "складною дилемою" для України і шансом для Путіна - WP

17:49

Головоломка для людей з гострим зором: знайдіть зефір серед тюленів за 11 секунд

17:42

Росіяни прориваються до великого обласного центру - в ЗСУ зробили заяву

17:40

Євро шалено стрибнув угору: курс валют на 7 листопада

17:30

Про запітнілі вікна можна забути: один хитрий трюк повністю усуне конденсатВідео

17:02

Шалений цінопад: вперше за місяці один продукт став значно дешевшим

17:01

Забрав понад 16 мільйонів і втік: поліція затримала підозрюваного правоохоронцяВідео

17:01

У Росії лунають вибухи: невідомі дрони вже вдруге атакували російський НПЗ

16:58

Лавров втратив посаду після провалу переговорів з Трампом - хто його замінить

16:48

Окупанти атакували автобус у Херсоні: серед поранених - 14-річна дівчинка

16:24

Удар США по режиму Мадуро зіграє на руку Путіну: названо головну причину

16:21

Чому 7 листопада не можна працювати допізна: яке церковне свято

16:17

Штрафів точно не буде: де водіям можна їздити із будь-якою швидкістю

Реклама
16:10

Росія анонсувала диверсію на українській АЕС - в Україні розкрили план ворога

15:40

Ситуація на Покровському напрямку: ворог штурмує по всій лінії оборони

15:38

"Вважав дивною": Анна Саліванчук зізналася, чому пішла від нардепа Божкова

15:36

Які люди мають найбільшу удачу у житті: відповідь ховається в місяці народження

15:33

Від крадіжки взуття до стусанів нареченому: найнезвичайніші весільні традиції світу

15:31

США змінюють тактику переговорів з Росією - чого чекати тепер

15:30

Майже не ламаються і служать роками: 10 найнадійніших сімейних кросоверів

15:02

Небезпечна 7-бальна магнітна буря обрушилася на Україну: скільки вона триватиме

14:46

Предки вважали його талісманом: в Україні росте рідкісний водяний горіхВідео

14:32

Заводи зупиняють виробництво популярного продукта - що відбувається з цінами

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти