Уперше в історії участі: українка стала Віцеміс Земля-2025

П'ятого листопада на Філіппінах відбувся фінал міжнародного конкурсу краси Міс Земля-2025. Перше місце серед красунь з усього світу посіла представниця Чехії Наталія Пушкінова.
Що ж стосується Марії Желяскової, Міс Україна Земля, то вона зробила історичний крок для нашої країни в цьому конкурсі. Українська красуня стала Віцеміс Земля-2025 - вперше за історію участі України в змаганні.
"Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою рідну країну. Я вдячна за все, що маю. Я вдячна за все, що маю. Вдячна Богові за благословення, за те, що саме зараз я тут — і можу з гордістю підняти прапор України перед усім світом. Сьогодні здійснилася історія, яку наша країна вписала золотими літерами у сторінки конкурсу Міс Земля.Я неймовірно щаслива та горда бути частиною цієї миті для України", - написала Желяскова у своєму блозі в Instagram.
На сторінці "Міс Україна" Марію привітали з особистим тріумфом і великою подією для престижу нашої країни: "Ваша грація, інтелект і відданість планеті справді сяяли на міжнародній арені. Ви змусили Україну пишатися вами, і надихнули багатьох своєю силою, щирістю та красою - як внутрішньою, так і зовнішньою".
Разом з Україною титули Miss Earth Runner-Up також отримали конкурсантки з Бразилії, Чилі та Філіппін.
