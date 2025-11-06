Уперше в історії участі: українка стала Віцеміс Земля-2025

Марія Желяскова підкорила конкурс своєю красою і сяйвом.

Віцеміс Земля-2025 вперше стала українка Марія Желяскова / колаж: Главред, фото: instagram.com/missearth_ukraine, instagram.com/missukraine_official

Хто посів перше місце на Міс Земля-2025

Як Марія Желяскова відреагувала на свій тріумф

П'ятого листопада на Філіппінах відбувся фінал міжнародного конкурсу краси Міс Земля-2025. Перше місце серед красунь з усього світу посіла представниця Чехії Наталія Пушкінова.

Що ж стосується Марії Желяскової, Міс Україна Земля, то вона зробила історичний крок для нашої країни в цьому конкурсі. Українська красуня стала Віцеміс Земля-2025 - вперше за історію участі України в змаганні.

"Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою рідну країну. Я вдячна за все, що маю. Я вдячна за все, що маю. Вдячна Богові за благословення, за те, що саме зараз я тут — і можу з гордістю підняти прапор України перед усім світом. Сьогодні здійснилася історія, яку наша країна вписала золотими літерами у сторінки конкурсу Міс Земля.Я неймовірно щаслива та горда бути частиною цієї миті для України", - написала Желяскова у своєму блозі в Instagram.

Віцеміс Земля-2025 вперше стала українка Марія Желяскова / фото: instagram.com/mariamillion_

На сторінці "Міс Україна" Марію привітали з особистим тріумфом і великою подією для престижу нашої країни: "Ваша грація, інтелект і відданість планеті справді сяяли на міжнародній арені. Ви змусили Україну пишатися вами, і надихнули багатьох своєю силою, щирістю та красою - як внутрішньою, так і зовнішньою".

Віцеміс Земля-2025 вперше стала українка Марія Желяскова / фото: instagram.com/missukraine_official

Разом з Україною титули Miss Earth Runner-Up також отримали конкурсантки з Бразилії, Чилі та Філіппін.

