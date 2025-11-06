Рус
Уперше в історії участі: українка стала Віцеміс Земля-2025

Анна Підгорна
6 листопада 2025, 23:29оновлено 7 листопада, 00:16
Марія Желяскова підкорила конкурс своєю красою і сяйвом.
Марія Желяскова
Віцеміс Земля-2025 вперше стала українка Марія Желяскова / колаж: Главред, фото: instagram.com/missearth_ukraine, instagram.com/missukraine_official

П'ятого листопада на Філіппінах відбувся фінал міжнародного конкурсу краси Міс Земля-2025. Перше місце серед красунь з усього світу посіла представниця Чехії Наталія Пушкінова.

Що ж стосується Марії Желяскової, Міс Україна Земля, то вона зробила історичний крок для нашої країни в цьому конкурсі. Українська красуня стала Віцеміс Земля-2025 - вперше за історію участі України в змаганні.

"Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою рідну країну. Я вдячна за все, що маю. Я вдячна за все, що маю. Вдячна Богові за благословення, за те, що саме зараз я тут — і можу з гордістю підняти прапор України перед усім світом. Сьогодні здійснилася історія, яку наша країна вписала золотими літерами у сторінки конкурсу Міс Земля.Я неймовірно щаслива та горда бути частиною цієї миті для України", - написала Желяскова у своєму блозі в Instagram.

Марія Желяскова
Віцеміс Земля-2025 вперше стала українка Марія Желяскова / фото: instagram.com/mariamillion_

На сторінці "Міс Україна" Марію привітали з особистим тріумфом і великою подією для престижу нашої країни: "Ваша грація, інтелект і відданість планеті справді сяяли на міжнародній арені. Ви змусили Україну пишатися вами, і надихнули багатьох своєю силою, щирістю та красою - як внутрішньою, так і зовнішньою".

Марія Желяскова
Віцеміс Земля-2025 вперше стала українка Марія Желяскова / фото: instagram.com/missukraine_official

Разом з Україною титули Miss Earth Runner-Up також отримали конкурсантки з Бразилії, Чилі та Філіппін.

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
16:10

Росія анонсувала диверсію на українській АЕС - в Україні розкрили план ворога

15:40

Ситуація на Покровському напрямку: ворог штурмує по всій лінії оборони

15:38

"Вважав дивною": Анна Саліванчук зізналася, чому пішла від нардепа Божкова

