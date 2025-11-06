Несподіваний рух: військовий попередив про активність ворога на важливому напрямку

Російські підрозділи посилюють атаки на Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: 21 окрема механізована бригада

Коротко:

Активність окупантів на Лиманському напрямку зросла після погіршення погоди

Ворог веде бойові дії цілодобово та контролює логістичні шляхи

Активність російських окупаційних військ на Лиманському напрямку зростає, особливо після погіршення погодних умов. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі.

Дії російських підрозділів

За його словами, російські піхотні підрозділи ведуть активні бойові дії цілодобово, намагаючись обходити ключові населені пункти з флангів. Екіпажі ворожих безпілотників працюють над розширенням зон польотів та контролем логістичних шляхів і підходів до Лиману.

"Ворожі екіпажі БПЛА працюють над збільшенням польотних дистанцій, контролем наших логістичних шляхів та підходів до Лиману", — зазначив "Осман".

Дії українських сил оборони

Зі свого боку українські сили оборони ведуть ефективну цілодобову утилізацію противника, однак постійне підкріплення ворогом резервних підрозділів дозволяє зберігати темп наступальних дій.

"З нашої сторони доволі ефективна цілодобова утилізація, проте постійне підживлення ворожих підрозділів резервами дозволяє не знижувати темпів", — додав Бунятов.

Лиман / Інфографіка: Главред

Прогноз експерта щодо подальших дій ворога

За прогнозом Івана Ступака, військового експерта та колишнього співробітника СБУ, російські війська можуть наростити активність на фронті, прагнучи досягти суттєвих результатів.

"Москва може утримувати паузу до грудня, а під час різдвяних свят зробити спробу прориву. До лютого Росія, ймовірно, спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", – зазначає експерт.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, зосійські війська захопили один населений пункт і просунулися в районах ще шести населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях. Про це 6 листопада повідомив український аналітичний проєкт DeepState.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку, у зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, спостерігається помітне посилення штурмової активності російських військ уздовж усієї лінії оборони.

Крім того, на Харківщині підрозділи Сил оборони України вибили російські війська з північної частини Куп’янська, хоча ситуація в районі залишається напруженою, зазначив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Читайте також:

Про персону: Станіслав Бунятов Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

