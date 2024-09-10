"Світла може не бути взагалі": названо поганий сценарій для великого українського міста

Голова Запорізької ОВА заявив, що область вже намагається підготуватися до блекауту взимку.

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Запоріжжя готується до повної відсутності світла взимку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ситуація зі світлом взимку може бути дуже складною. Жителям Запорізької області слід готуватися до того, що світла не буде зовсім. Про це під час брифінгу заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Влада вже готує до блекауту соціальну інфраструктуру.

"Цього тижня на базі обласної адміністрації буде створена робоча група, яка займатиметься інспекцією готовності до зими. Ми змінили стандарти готовності до зими ... Сьогодні ми маємо готуватися до того, що світла може не бути взагалі", - сказав Федоров. відео дня

Він додав, що вже були проведені перші тендери на закупівлю генераторів та когенераційних установок для "Водоканалу" та "Теплових мереж".

"Що стосується міського водоканалу, то проведена процедура на закупівлю потужних генераторів на сумарну потужність приблизно 5 мегаватів, які мають бути поставлені протягом наступних 4 місяців на базу міськводоканалу. Нам вдалося це зробити завдяки тому, що ми змогли провести перемовини з нашими міжнародними партнерами, які 80% від закупівлі профінансують, 20% – обласний бюджет, бо в міському бюджеті на це грошей не вистачає", – сказав він.

Перші 3 когенераційні установки сумарною потужністю 7,5 мегавата вже були закуплені. Запоріжжя отримає їх до середини листопада, а під'єднати їх вдасться до середини грудня.

Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Міністерство енергетики України 9 вересня повідомило, що російські війська за минулу добу здійснили обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в семи регіонах України. Під удар потрапили Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що в Україні об’єднана енергосистема і в ній є кілька слабких місць: Київ, Одеса і Харків, де взимку буде найгірша ситуація із електропостачанням.

Своєю чергою, незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна заявила, що обмеження використання електроенергії і графіки вимкнення світла в Україні можуть бути ще упродовж 3-4 років. Адже нашій державі потрібно побудувати маневрові потужності й мати більше накопичувачів електроенергії.

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